Azul Azul transparentó sus finanzas y las cifras generaron impacto inmediato en el Centro Deportivo Azul. La Memoria Anual 2025 de Universidad de Chile, presentada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), detalló los ingresos, dietas y remuneraciones de su mesa directiva. El documento oficial ratificó que Michael Clark y Cecilia Pérez encabezan los pagos más altos de la administración laica.

Lo cierto es que el reporte anual desglosa cada peso recibido por concepto de directorios, roles ejecutivos y participación en juntas de accionistas. Los datos contables de 2025 muestran un incremento real en las asignaciones de los principales personeros del club respecto a la temporada anterior, configurando una estructura de costos que hoy es pública para socios y accionistas.

¿Cuánto gana Michael Clark en la U de Chile?

Michael Clark percibió un ingreso anual de 171 millones de pesos por su desempeño como Director Ejecutivo de la institución.

Aunque el presidente de la concesionaria renunció a la dieta establecida para su cargo como máxima autoridad, el balance confirma que recibe remuneración por su función ejecutiva. Los 171 millones de pesos brutos registrados en 2025 equivalen a un promedio de 14,2 millones de pesos cada treinta días. El monto refleja un alza en comparación al ejercicio 2024, periodo en el que su ingreso por el mismo rol fue de aproximadamente 13 millones mensuales.

¿Cuál es el sueldo de Cecilia Pérez en Azul Azul?

Cecilia Pérez recibió más de 57 millones de pesos anuales sumando sus dietas y su rol como Directora de Asuntos Públicos.

La vicepresidenta de Azul Azul consolidó sus ingresos a través de dos vías principales detalladas en la memoria contable. Por una parte, percibió 450 UF (más de 17 millones de pesos) por su participación activa en juntas de accionistas. A este monto se añade una dieta específica por su cargo de confianza como Directora de Asuntos Públicos, la cual superó los 40 millones de pesos durante el año 2025.

¿Cómo se reparten las ganancias en la directiva de la U de Chile?

El resto de los directores de Azul Azul recibió una dieta anual cercana a los 8 millones de pesos por sus funciones.

La estructura de pagos del club estipula que los directores de la sociedad anónima perciben asignaciones basadas en Unidades de Fomento (UF) por su asistencia a sesiones y cumplimiento de deberes legales. El desglose oficial es el siguiente:

Michael Clark: 171 millones de pesos (Rol Ejecutivo).

171 millones de pesos (Rol Ejecutivo). Cecilia Pérez: ~17 millones (Juntas) + 40 millones (Asuntos Públicos).

~17 millones (Juntas) + 40 millones (Asuntos Públicos). Directores generales: 225 UF anuales (Aprox. 8,5 millones de pesos cada uno).

225 UF anuales (Aprox. 8,5 millones de pesos cada uno). Dieta promedio mensual: Cerca de un millón de pesos por director fuera de la mesa ejecutiva.

Esta rendición de cuentas ocurre en un contexto de alta exigencia para la gestión de Azul Azul, que debe ratificar estos balances en la próxima junta ordinaria de accionistas. Con las cifras sobre la mesa, la administración de Michael Clark enfrenta el desafío de alinear este gasto corporativo con los objetivos deportivos de un club que busca recuperar el protagonismo en la Liga de Primera.