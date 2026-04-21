La sequía de la U de Chile sin levantar un título de Primera División preocupa en el Centro Deportivo Azul. La última vez que el Romántico Viajero se consagró campeón fue en el año 2017 cuando se quedaron con el Torneo de Clausura.

Los azules quieren dejar atrás esta extensa racha de la mano de Fernando Gago, quien asumió con esa tarea. Por ello, en la antesala del Clásico Universitario, el DT entregó cuál es la clave para que los universitarios vuelvan a gritar campeón.

¿Qué dijo Gago sobre la extensa racha de la U de Chile sin ser campeón?

El director técnico argentino conversó con TNT Sports en la antesala del crucial duelo frente a la Universidad Católica, donde entre otras cosas, abordó la sequía de los laicos sin levantar un título.

“Todos los equipos, y más las instituciones grandes, tienen la ambición y el deseo de querer ser campeón. Pero hay que formarlo, trabajarlo, no se puede solamente decir. La misión la tenemos. Desde el primer día que llegué yo tengo muy claro lo que deseamos y se lo transmití a los futbolistas también”, dijo el DT.

“A partir de eso tenemos que llevarlo en el camino. El camino puede ser con momentos buenos, con momentos malos, pero tenemos que saber que el objetivo nuestro es tratar de estar compitiendo hasta la última jornada con posibilidades de ser campeón”, agregó.

En ese sentido, Gago enfatizó en que “muchas veces se habla o se dice, pero yo creo que todos los equipos tienen la misma ilusión cuando arranca o durante el torneo, después obviamente que se van dando resultados y esos resultados te dejan en el lugar que estás. Pero la misión nuestra es tratar de lograr un equipo que tenga identidad, a partir de eso que la gente se contagie de este equipo que tenga ganas de verlo, que tenga ilusión, y a partir de eso y ese buen ambiente para lograr algún título”.

¿Cuándo juega la U de Chile?

El próximo partido de la U de Chile está programado para este sábado 25 de abril. Los azules recibirán a la Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. El partido corresponde a la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026 y finalmente se jugará solo con hinchas locales.