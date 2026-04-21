Universidad de Chile no tiene tiempo para lamentos tras el opaco empate sin goles ante Everton en el Estadio Sausalito. El equipo dirigido por Fernando Gago evidenció una alarmante falta de finiquito en Viña del Mar, pero la principal preocupación del cuerpo técnico se instaló en la retaguardia de cara al crucial Clásico Universitario de este fin de semana.

La actuación de Nicolás Ramírez dejó profundas dudas en la zaga azul, reactivando de inmediato el debate sobre la necesidad de recuperar la jerarquía y la experiencia en la última línea. En medio de este tenso escenario en el Centro Deportivo Azul (CDA), el estratega argentino recibió una excelente noticia médica que le genera un tremendo “dolor de cabeza” táctico para armar su oncena.

¿Qué jugador recuperó la U de Chile y por qué mete presión a Fernando Gago?

El defensor Franco Calderón dejó atrás sus molestias físicas, entrenó con total normalidad este lunes y está 100% disponible para jugar ante la UC. El central argentino ha sido un pilar indiscutido en la defensa desde su llegada en 2024, pero una inoportuna lesión lo obligó a salir de las últimas convocatorias, cediendo terreno obligadamente.

Sin embargo, el “Chaco” completó todas las cargas físicas y ejercicios tácticos a la par de sus compañeros en el inicio de esta semana, enviándole un mensaje directo al DT: está físicamente apto para recuperar su camiseta de titular y aportar el liderazgo que los hinchas reclaman con fuerza tras las falencias mostradas en la Quinta Región.

¿Por qué Nicolás Ramírez es blanco de críticas en la defensa azul?

El ex zaguero de Huachipato protagonizó un partido para el olvido ante Everton, mostrándose errático en las coberturas y falto de distancia. Ramírez tenía la gran misión de aprovechar la ausencia médica de Calderón y ratificar la confianza del entrenador, pero terminó siendo uno de los puntos más bajos del esquema. La “U” se salvó de la derrota solo gracias a las intervenciones puntuales de su portero, lo que encendió las alarmas y desató un clamor en redes sociales pidiendo el retorno urgente de la experiencia del trasandino para frenar a los atacantes cruzados.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Universitario entre la U y la UC?

El trascendental Clásico Universitario 202 se disputará exclusivamente con público local este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional. En lo que será su primera gran prueba de fuego en un derbi oficial al mando del equipo, Fernando Gago enfrenta días clave en el CDA. El estratega deberá decidir si respalda a Nicolás Ramírez en la titularidad o si le devuelve inmediatamente el puesto a un Franco Calderón recuperado en un partido donde no hay margen de error. La pelota ahora está en el terreno del DT para rearmar esa muralla defensiva ante más de 40 mil almas azules en Ñuñoa.