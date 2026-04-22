La previa del Clásico Universitario 202 no solo está marcada por la urgencia de volver a los abrazos ante el archirrival, sino también por las proyecciones institucionales de Universidad de Chile para la segunda mitad del año. En medio de un escenario donde el equipo ha evidenciado falta de finiquito tras los recientes tropiezos, fue el propio técnico Fernando Gago quien tomó la palabra y abordó, por primera vez y con profundidad, lo que será el próximo mercado de fichajes invernal. En conversación con TNT Sports, el estratega argentino aterrizó las expectativas, entregó luces sobre los puestos a potenciar y reveló la estricta planificación que ejecutará junto a la gerencia deportiva de Azul Azul para pelear el título del Campeonato Nacional 2026.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre los próximos refuerzos de la U de Chile?

El DT confirmó que buscarán incorporaciones una vez que termine la primera rueda, pero evitó dar nombres por respeto a su actual plantel. Gago fue tajante al señalar que hilará fino para encontrar piezas que se adapten a su esquema, pero optó por la cautela en la previa del choque ante la UC.

“Todavía no me he sentado a hablarlo, también por respeto a los futbolistas que hoy están en el plantel. No me corresponde estar hablando de otros jugadores que también están en competencia”, declaró al citado medio. Sin embargo, reconoció que la maquinaria ya está en marcha: “A partir de que esto termine, nos sentaremos y veremos las mejores opciones posibles de lo que creemos y que necesitamos para reforzar. A partir de eso, se verán las opciones que están en el mercado”.

¿Cuántos fichajes puede hacer la U de Chile para el segundo semestre?

El reglamento permite inscribir a tres nuevos jugadores, con la posibilidad de sumar un cuarto cupo en caso de una venta millonaria. Según las bases del campeonato, cada club de Primera División tiene derecho a sumar tres refuerzos para encarar la segunda rueda. No obstante, Universidad de Chile podría abrir una ventana extra si logra vender a un jugador por una cifra superior a los 250.000 dólares antes de la fecha 19, lo que le permitiría reemplazar esa salida sin consumir uno de los tres cupos originales. Desde el entorno azul se especula que la prioridad será potenciar el bloque ofensivo y la zona de volantes creativos.

¿Por qué el DT esconde la formación titular hasta el último minuto?

Fernando Gago no le adelanta la oncena ni siquiera a sus propios jugadores para mantener la intensidad competitiva al máximo durante los entrenamientos. En medio de este escenario de evaluación constante de cara al mercado, el entrenador trasandino también explicó a TNT Sports la profunda razón de su característico “misterio” táctico, avisando el equipo recién antes de salir del hotel.

“Logramos una intensidad de entrenamiento en la que todos saben que si se entrenan bien en la semana, tienen posibilidad de pelear un lugar en el 11 y eso creo que al futbolista le genera ilusión”, argumentó, dejando claro que nadie tiene el puesto asegurado, ni siquiera en las puertas de un Clásico.