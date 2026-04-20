Universidad de Chile sumó su segundo partido consecutivo sin conocer triunfos. Sin embargo, los azules deberán dar vuelta rápidamente la página para enfocarse en el que será uno de sus partidos más importantes del semestre: el Clásico Universitario.

Una de las cosas que preocupa a los hinchas de cara a este compromiso es la cantidad de bajas que tiene el equipo, considerando que ante Everton varios jugadores se ausentaron producto de molestias físicas. La buena noticia para Fernando Gago, es que prácticamente todos estarán disponibles ante la UC, a excepción de uno.

¿Qué jugadores recuperó U de Chile para el Clásico Universitario?

Ante Everton de Viña del Mar, la U de Chile no pudo contar con Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Franco Calderón, quienes se sumaron a Octavio Rivero (que estará fuera alrededor de cuatro meses tras operarse), como bajas.

Por ello, la principal preocupación de los fanáticos es saber si sus principales figuras estarán de regreso ante la U Católica. Esta duda la dilucidó el periodista de ESPN, Felipe Labbé, quien fue contundente: “Lo de Charles Aránguiz es lo más complicado”.

Sin embargo, el comunicador también entregó buenas noticias. “Eduardo Vargas tiene más posibilidades de volver, lo mismo con Marcelo Morales. Tenía una pequeña sobrecarga igual que Franco Calderón y no los arriesgaron. Calderón ya está disponible”, señaló.

Así las cosas, el Romántico Viajero podría contar con todos sus jugadores para recibir a los cruzados, a excepción del Príncipe.

¿Llegará Hormazábal al Clásico Universitario?

Otra de las interrogantes es la situación de Fabián Hormazábal, quien alertó a la U de Chile tras abandonar el campo de juego. Sin embargo, de acuerdo a la citada fuente, debería estar ante la UC.

“Hay que ver lo de Hormazábal porque Gago ponía paños fríos después de su salida contra Everton. Sintió un pinchazo, una molestia, pero lo cierto es que debiese estar para el sábado”, señaló.

“Debería recuperar a todos sus lesionados, salvo Charles Aránguiz. Hay que ver cómo va evolucionando y Gago los quiere al 100% para convocarlos”, concluyó.

¿Cuándo juega U de Chile vs U Católica?

Universidad de Chile recibirá a Universidad Católica este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.