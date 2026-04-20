El Clásico Universitario asoma como el principal atractivo de la undécima fecha del Campeonato Nacional. La U de Chile recibirá a la U Católica en un duelo que promete grandes emociones en el Estadio Nacional.

Para este partido, la venta de entradas comenzó con varios días de anticipación: el pasado 15 de abril se pusieron a disposición los tickets para los fanáticos azules. Sin embargo, el proceso fue interrumpido de forma abrupta en las últimas horas producto de una inesperada solicitud de las autoridades.

¿Por qué se frenó la venta de entradas para el U de Chile vs U Católica?

Si bien las entradas para el Clásico Universitario se pusieron a la venta el pasado 15 de abril, en las últimas horas se frenó todo por una solicitud desde las esferas del Gobierno.

Según reveló Radio ADN, la autoridad solicitó que los clásicos del fútbol chileno se puedan jugar con hinchas de ambos equipos, con el objetivo de que las familias vuelvan a los estadios. Esto, además, tendría que ver con la presencia de hinchas de Boca Juniors ante la U Católica en el Claro Arena por la Copa Libertadores, donde no se registraron incidentes pese a la masiva llegada de fanáticos xeneizes.

De esta forma, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana citó a una reunión con el objetivo de asignar un porcentaje de las entradas a los aficionados cruzados. Eso sí, cuando esto ocurrió, solo quedaban disponibles alrededor de 3 mil boletos.

¿Cuál fue la respuesta de la U de Chile?

De acuerdo a la citada fuente, desde Azul Azul se mostraron dispuestos a acceder a la solicitud de recibir hinchas visitantes, pero en clásicos futuros. Aunque con la condición que les aseguren la presencia de sus aficionados cuando les corresponda ser forasteros.

Sin embargo, para el compromiso agendado para este sábado reconocieron estar complicados, argumentando que están contra el tiempo, considerando que deberían planificar un nuevo operativo de seguridad, puesto que el plan original no contemplaba fanáticos de la UC.

Así las cosas, la Delegación tiene hasta el jueves para firmar la alta de resolución del clásico, aunque se espera que este martes se resuelva si finalmente podrán asistir forofos cruzados o si solo habrá público del Romántico Viajero.