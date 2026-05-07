O’Higgins y Sao Paulo empataron 0-0 en el estadio El Teniente de Rancagua por la Copa Sudamericana 2026, resultado al que, si le damos contexto histórico, es positivo por la grandeza del rival, pero si nos basamos estrictamente por lo ocurrido en estos 90 minutos, nos quedamos con gusto a poco, ya que los Celestes tuvieron importantes chances para desnivelar el compromiso.

En la tabla de posiciones del Grupo C, la escuadra rancagüina queda bien ubicada en el segundo puesto con siete unidades, en zona de clasificación a play-offs del torneo, igualado con Millonarios de Colombia (ante la paridad se define por resultados entre ellos y queda el duelo en tierras cafeteras). No obstante, estuvo latente la posibilidad de quedar como líderes de su zona y con la ilusión de avanzar directamente a los octavos de final.

Los goles de O’Higgins vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

En el duelo de O’Higgins vs Sao Paulo no hubo goles. No obstante, en el segundo tiempo hubo cuatro ocasiones muy claras para desnivelar, teniendo dos lanzamientos al palo antes de los cinco minutos: primero fue Martín Sarrafiore en los 46′ con un zurdazo que se fue directo al travesaño de los brasileños, mientras que en los 50′ un derechazo de Juan Leiva rozó en Gonzalo Tapia y pegó en vertical derecho del portero Carlos Coronel.

Tras eso hubo una llegada muy clara de Tapia para la visita en la que estuvo notable con los pies el portero Omar Carabalí, aunque en los minutos finales vinieron otras muy nítidas para los Celestes: Francisco González se juega la personal y saca un zurdazo que ataja de muy buena forma Coronel para mandar al tiro de esquina, mientras que casi en los descuentos Leiva tiene un disparo casi en el punto penal y sin marca, mandando el balón por un costado del arco rival.

Estadísticas de O’Higgins vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
O'Higgins
07/05/2026 18:00
0
0
Segunda parte
Sao Paulo
  • Djhordney 26′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
26 ‘
Sao Paulo
Tarjeta amarilla : Djhordney
Amonestación para Djhordney.
El árbitro da inicio al encuentro.
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 14
    Martin Maturana
  • 15
    Benjamin Rojas
  • 18
    Esteban Moreira
  • 20
    Leandro Diaz
  • 22
    Alan Robledo
  • 26
    Rodrigo Godoy
  • 27
    Jose Tomas Movillo
  • 28
    Benjamin Schamine
  • 29
    Bastian Yanez
  • 32
    Thiago Vecino
Sao Paulo
4-2-3-1
Carlos Coronel 31
Carlos
Coronel
Igor Felisberto 40
Igor
Felisberto
Matheus Doria 4
Matheus
Doria
Luis Osorio 54
Luis
Osorio
Enzo Hernan Diaz 13
Enzo
Hernan
Diaz
Luan Santos 33
Luan
Santos
Djhordney 48
Djhordney
Gonzalo Tapia 14
Gonzalo
Tapia
Ferreira 11
Ferreira
Cauly Oliveira Souza 80
Cauly
Oliveira
Souza
Andre 17
Andre
  • Entrenador
  • 0
    Roger Machado
  • Suplentes
  • 23
    Rafael
  • 21
    Cédric Soares
  • 35
    Sabino
  • 18
    Wendell
  • 56
    Nicolas Bosshardt
  • 94
    Danielzinho
  • 30
    Felipe Negrucci
  • 46
    Pedro Ferreira
  • 37
    Artur Guimaraes
  • 45
    Lucca Marques
  • 10
    Luciano Neves
  • 9
    Jonathan Calleri
15
Faltas Cometidas
9
1
Fuera de Juego
0
52
Posesión de Balón
48
3
Tarjetas Amarillas
1
9
Tiros Fuera
5
1
Tiros a Puerta
1
8
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
12
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
16
1
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
2
Corners 1ª Mitad
1
6
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
5
9
Faltas Cometidas 2ª Mitad
4
Last Confrontations
SAO 2 – 0 O'H 14/04/2026

¿Qué necesita O’Higgins para avanzar en la Copa Sudamericana 2026?

O’Higgins tiene dos partidos más en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: Los Celestes deben visitar a Boston River en Uruguay el miércoles 20 de mayo a las 18:00 horas y termina con Millonarios en Colombia el martes 26 a la misma hora.

Si quiere ser primero de grupo y avanzar directo a octavos, debe ganar ambos compromisos que le restan y esperar un tropiezo de Sao Paulo ante uno de esos dos rivales, aunque en el caso del equipo brasileño tiene sus dos duelos restantes en casa.

Para caer en el segundo lugar debe conseguir los mismos puntos que Millonarios en los dos partidos que restan, pero no perder ante los colombianos, debido a que en caso de empate se dirime por resultado entre ellos.

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