O’Higgins y Sao Paulo empataron 0-0 en el estadio El Teniente de Rancagua por la Copa Sudamericana 2026, resultado al que, si le damos contexto histórico, es positivo por la grandeza del rival, pero si nos basamos estrictamente por lo ocurrido en estos 90 minutos, nos quedamos con gusto a poco, ya que los Celestes tuvieron importantes chances para desnivelar el compromiso.

En la tabla de posiciones del Grupo C, la escuadra rancagüina queda bien ubicada en el segundo puesto con siete unidades, en zona de clasificación a play-offs del torneo, igualado con Millonarios de Colombia (ante la paridad se define por resultados entre ellos y queda el duelo en tierras cafeteras). No obstante, estuvo latente la posibilidad de quedar como líderes de su zona y con la ilusión de avanzar directamente a los octavos de final.

Los goles de O’Higgins vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

En el duelo de O’Higgins vs Sao Paulo no hubo goles. No obstante, en el segundo tiempo hubo cuatro ocasiones muy claras para desnivelar, teniendo dos lanzamientos al palo antes de los cinco minutos: primero fue Martín Sarrafiore en los 46′ con un zurdazo que se fue directo al travesaño de los brasileños, mientras que en los 50′ un derechazo de Juan Leiva rozó en Gonzalo Tapia y pegó en vertical derecho del portero Carlos Coronel.

Tras eso hubo una llegada muy clara de Tapia para la visita en la que estuvo notable con los pies el portero Omar Carabalí, aunque en los minutos finales vinieron otras muy nítidas para los Celestes: Francisco González se juega la personal y saca un zurdazo que ataja de muy buena forma Coronel para mandar al tiro de esquina, mientras que casi en los descuentos Leiva tiene un disparo casi en el punto penal y sin marca, mandando el balón por un costado del arco rival.

Estadísticas de O’Higgins vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 O'Higgins 0 0 Segunda parte Sao Paulo Djhordney 26′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 26 ‘ Sao Paulo Tarjeta amarilla : Djhordney Amonestación para Djhordney. El árbitro da inicio al encuentro. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 21 Nicolas

Garrido 33 Miguel

Brizuela 6 Luis

Pavez 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 24 Francisco

Gonzalez 7 Martin

Sarrafiore 10 Bryan

Rabello 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



5 Gabriel Pinto



14 Martin Maturana



15 Benjamin Rojas



18 Esteban Moreira



20 Leandro Diaz



22 Alan Robledo



26 Rodrigo Godoy



27 Jose Tomas Movillo



28 Benjamin Schamine



29 Bastian Yanez



32 Thiago Vecino

Sao Paulo Sao Paulo 4-2-3-1 31 Carlos

Coronel 40 Igor

Felisberto 4 Matheus

Doria 54 Luis

Osorio 13 Enzo

Hernan

Diaz 33 Luan

Santos 48 Djhordney 14 Gonzalo

Tapia 11 Ferreira 80 Cauly

Oliveira

Souza 17 Andre Entrenador

0 Roger Machado

Suplentes

23 Rafael



21 Cédric Soares



35 Sabino



18 Wendell



56 Nicolas Bosshardt



94 Danielzinho



30 Felipe Negrucci



46 Pedro Ferreira



37 Artur Guimaraes



45 Lucca Marques



10 Luciano Neves



9 Jonathan Calleri

15 Faltas Cometidas 9 1 Fuera de Juego 0 52 Posesión de Balón 48 3 Tarjetas Amarillas 1 9 Tiros Fuera 5 1 Tiros a Puerta 1 8 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 12 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 16 1 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 3 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 2 Corners 1ª Mitad 1 6 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 5 9 Faltas Cometidas 2ª Mitad 4 Last Confrontations SAO 2 – 0 O'H 14/04/2026

¿Qué necesita O’Higgins para avanzar en la Copa Sudamericana 2026?

O’Higgins tiene dos partidos más en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: Los Celestes deben visitar a Boston River en Uruguay el miércoles 20 de mayo a las 18:00 horas y termina con Millonarios en Colombia el martes 26 a la misma hora.

Si quiere ser primero de grupo y avanzar directo a octavos, debe ganar ambos compromisos que le restan y esperar un tropiezo de Sao Paulo ante uno de esos dos rivales, aunque en el caso del equipo brasileño tiene sus dos duelos restantes en casa.

Para caer en el segundo lugar debe conseguir los mismos puntos que Millonarios en los dos partidos que restan, pero no perder ante los colombianos, debido a que en caso de empate se dirime por resultado entre ellos.