O’Higgins y Sao Paulo empataron 0-0 en el estadio El Teniente de Rancagua por la Copa Sudamericana 2026, resultado al que, si le damos contexto histórico, es positivo por la grandeza del rival, pero si nos basamos estrictamente por lo ocurrido en estos 90 minutos, nos quedamos con gusto a poco, ya que los Celestes tuvieron importantes chances para desnivelar el compromiso.
En la tabla de posiciones del Grupo C, la escuadra rancagüina queda bien ubicada en el segundo puesto con siete unidades, en zona de clasificación a play-offs del torneo, igualado con Millonarios de Colombia (ante la paridad se define por resultados entre ellos y queda el duelo en tierras cafeteras). No obstante, estuvo latente la posibilidad de quedar como líderes de su zona y con la ilusión de avanzar directamente a los octavos de final.
Los goles de O’Higgins vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026
En el duelo de O’Higgins vs Sao Paulo no hubo goles. No obstante, en el segundo tiempo hubo cuatro ocasiones muy claras para desnivelar, teniendo dos lanzamientos al palo antes de los cinco minutos: primero fue Martín Sarrafiore en los 46′ con un zurdazo que se fue directo al travesaño de los brasileños, mientras que en los 50′ un derechazo de Juan Leiva rozó en Gonzalo Tapia y pegó en vertical derecho del portero Carlos Coronel.
Tras eso hubo una llegada muy clara de Tapia para la visita en la que estuvo notable con los pies el portero Omar Carabalí, aunque en los minutos finales vinieron otras muy nítidas para los Celestes: Francisco González se juega la personal y saca un zurdazo que ataja de muy buena forma Coronel para mandar al tiro de esquina, mientras que casi en los descuentos Leiva tiene un disparo casi en el punto penal y sin marca, mandando el balón por un costado del arco rival.
Estadísticas de O’Higgins vs Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026
- Djhordney 26′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Carabali
Faundez
Garrido
Brizuela
Pavez
Ogaz
Leiva
Gonzalez
Sarrafiore
Rabello
Castillo
- Entrenador
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0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
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5Gabriel Pinto
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14Martin Maturana
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15Benjamin Rojas
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18Esteban Moreira
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20Leandro Diaz
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22Alan Robledo
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26Rodrigo Godoy
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27Jose Tomas Movillo
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28Benjamin Schamine
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29Bastian Yanez
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32Thiago Vecino
Coronel
Felisberto
Doria
Osorio
Hernan
Diaz
Santos
Tapia
Oliveira
Souza
- Entrenador
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0Roger Machado
- Suplentes
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23Rafael
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21Cédric Soares
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35Sabino
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18Wendell
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56Nicolas Bosshardt
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94Danielzinho
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30Felipe Negrucci
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46Pedro Ferreira
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37Artur Guimaraes
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45Lucca Marques
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10Luciano Neves
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9Jonathan Calleri
¿Qué necesita O’Higgins para avanzar en la Copa Sudamericana 2026?
O’Higgins tiene dos partidos más en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: Los Celestes deben visitar a Boston River en Uruguay el miércoles 20 de mayo a las 18:00 horas y termina con Millonarios en Colombia el martes 26 a la misma hora.
Si quiere ser primero de grupo y avanzar directo a octavos, debe ganar ambos compromisos que le restan y esperar un tropiezo de Sao Paulo ante uno de esos dos rivales, aunque en el caso del equipo brasileño tiene sus dos duelos restantes en casa.
Para caer en el segundo lugar debe conseguir los mismos puntos que Millonarios en los dos partidos que restan, pero no perder ante los colombianos, debido a que en caso de empate se dirime por resultado entre ellos.