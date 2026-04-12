Universidad de Chile sufrió en su visita a Chillán. Los azules no pudieron frente a Ñublense y cayeron por primera vez en el Campeonato Nacional bajo las órdenes de Fernando Gago.

Sin embargo, el resultado no es lo único que preocupa a los universitarios. Esto porque Eduardo Vargas abandonó lesionado la cancha del Nelson Oyarzún de Chillán y alertó al Romántico Viajero de cara a sus próximos partidos.

¿Qué le pasó a Eduardo Vargas en la U de Chile?

Eduardo Vargas fue desde la partida y volvió a lucir la jineta de capitán en la U de Chile. Al igual que en partidos anteriores, el delantero no tuvo oportunidades frente al arco y su trabajó fue más asociativo con el resto de sus compañeros.

‘Turboman’, que no lucía en Chillán, hacía un partido correcto. Así, en el segundo tiempo recibió un balón pasada la mitad de la cancha en su afán de buscar el balón, cuando sufrió una infracción por parte de Lorenzo Reyes.

El capitán de Ñublense bajó al atacante de los universitarios y el árbitro Cristian Galaz no dudó en sancionar tiro libre. Sin embargo, Vargas sacó la peor parte y pidió rápidamente la sustitución.

Las alarmas se encendieron en el banco y Fernando Gago hizo entrar a Juan Martín Lucero, quien reemplazó al campeón de América, que abandonó el campo de juego ante evidentes muestras de dolor.

¿Qué lesión sufrió Eduardo Vargas?

Por el momento se desconoce qué lesión sufrió Eduardo Vargas. El delantero sintió molestias físicas tras recibir una infracción por parte de Lorenzo Reyes, la cual lo obligó a salir en el minuto 74 del partido frente a Ñublense.

El ariete salió cojeando y tocándose la zona afectada, lo que preocupó rápidamente al cuerpo médico, sobre todo considerando la merma que tiene el equipo en la zona ofensiva.

La situación de Vargas será observada por el club, sobre todo considerando el exigente calendario que tiene por delante la U, que la próxima semana visitará a Everton para luego enfocarse en el Clásico Universitario.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Tras su tropiezo en Chillán, la U de Chile volverá a jugar el próximo sábado 18 de abril a las 17:30 horas cuando visite a Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito.