Universidad de Chile sufre su segunda derrota al mando de Fernando Gago. En su visita a Chillán, los azules cayeron por la cuenta mínima ante Ñublense por la novena fecha del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que estuvo marcado por el golazo de Diego Cespedes en los últimos minutos y las polémicas arbitrales que dejaron en duda a los hinchas universitarios.

El cuadro laico parecía llevarse al menos un punto, hasta los descuentos con la apertura del marcador. Con este resultado, Gago complica la situación azul, que al terminar la fecha podría acabar en la octava posición si se dan algunos resultados. Es por ello que “Pintita” lamentó la derrota tras el pitazo final.

Gago lamenta la derrota azul en Chillán

Tras la finalización del encuentro, Fernando Gago se acercó a las cámaras de TNT Sports y categorizó como raro el enfrentamiento, y realizó sus descargos, al mencionar que: “Tuvimos solo un error que nos costó el gol. Fue un partido raro”.

“Nosotros funcionamos un poco más altos, sabíamos que corríamos riesgos con las transiciones del rival. Nos faltó un poquito de fluidez”, señaló el técnico trasandino tras la derrota azul.

Además, Gago recalcó que la U sostuvo un planteamiento en ataque, pero faltó el último pase y la finalización para poder marcar el gol de la victoria.

Las polémicas del Ñublense vs Universidad de Chile

El enfrentamiento entre Diablos Rojos y Azules disputado en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán no estuvo exento de polémicas arbitrales, las cuales fueron apuntadas por los mismos comentaristas del duelo.

La primera jugada es un pisotón de Jovanny Campusano al tobillo de Javier Altamirano, la cual no fue revisada por el VAR, que dirigía Piero Maza, y tampoco contó con sanción para el defensor de Ñublense.

😬⚽🇨🇱 GENTE: ¿Van al VAR para revisar la jugada o mantienen la decisión del juez de seguir con el encuentro sin sanción?#LaU #MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre pic.twitter.com/0CD4IKxgKV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Por otra parte, la segunda polémica se presencia en el campo azul, tras una disputa de balón entre Gabriel Graciani y Marcelo Morales. El volante de los locales termina la jugada con sus toperoles en la rodilla del lateral azul. Tampoco hubo revisión de VAR y el jugador de Ñublense terminó con amarilla el duelo.

Para más información sobre U de Chile y Ñublense ingresa a Al Aire Libre.