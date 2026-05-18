Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul y, por lo tanto, del club U de Chile, abrió un nuevo frente este lunes 18 de mayo. Tras la reunión encabezada por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, en el Ministerio de Seguridad Pública (junto a los timoneles de Colo Colo, U Católica y representantes de la ANFP). la exMinistra del Deporte exigió al Gobierno que estandarice a nivel nacional los criterios con que las distintas delegaciones presidenciales regionales autorizan a los hinchas visitantes en los partidos del Campeonato Nacional.

El reclamo apunta a diferentes criterios en un mismo torneo, lo que implica dispares decisiones, poniendo ejemplos en los que su club y el Cacique se han visto perjudicados en diferentes ocasiones. Pérez alega que hay regiones en las que han recibido hinchas albos, pero no azules y viceversa, lo que le genera malestar.

El reclamo de Cecilia Pérez y la U de Chile a las delegaciones presidenciales regionales

La presidenta de Universidad de Chile dejó la postura de Azul Azul sobre la mesa apenas terminó la reunión con Germán Codina en la que se definió que los clásicos tendrán público visitante a partir del segundo semestre: “Esto puede ser un criterio permanente del resto de los delegados regionales en el país. No es posible que existan criterios súper distintos”.

“Lo conversamos con el presidente de Colo Colo (Aníbal Mosa). En la misma región, la Región de Coquimbo, nosotros cuando jugamos con Deportes La Serena fuimos recibidos con público, y a Colo Colo le pasó algo distinto. Y al revés en la Región del Bio-Bío, donde nosotros jugamos sin visitas y ellos tuvieron un muy buen aforo de visitante”, añadió.

Los clásicos serán con público visitante

La buena noticia la entregó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quien aseguro que en el objetivo del Gobierno de que el fútbol vuelva a ser para las familias es que se determinó que los partidos clásicos entre Colo Colo, U de Chile y U Católica vuelvan a tener hinchas de los equipos forasteros, con el fin de recuperar el ambiente futbolero en las tribunas.

Esto debutará en agosto con el Superclásico entre azules y albos en el estadio Nacional, pero se extenderá para los tres partidos entre los mencionados elencos, en los que deberá haber un fuerte operativo de seguridad, como ya lo han implantado los clubes en esta temporada.