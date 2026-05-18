Datos Clave Renovación a la vista: Colo Colo busca extender el vínculo de Leandro Hernández. La fórmula: Contrato por tres años con cláusula de salida. Pieza clave Hernández se ha consolidado y registra tres goles y tres asistencias en 2026.

Colo Colo avanza en el mercado antes de que abra oficialmente. Tras blindar a Rodrigo Catalán con su primer contrato profesional, Blanco y Negro trabaja ahora en la renovación de Leandro Hernández, delantero de 20 años cuyo vínculo vence en diciembre de 2026.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, la gerencia deportiva ya está en conversaciones con el jugador y tiene una propuesta concreta para convencerlo de extender su vínculo con la institución.

¿Qué le ofrece Colo Colo a Leandro Hernández?

La propuesta de Blanco y Negro busca extender el vínculo hasta fines de 2029 con una cláusula de salida que no sea excesivamente elevada, pensando en proteger al jugador ante eventuales interesados desde el exterior sin cerrar la puerta a una transferencia atractiva.

Desde Radio ADN precisaron que la gerencia deportiva ya trabaja en los detalles del acuerdo y que las conversaciones con el futbolista están en curso. La renovación es una prioridad para el club, que no quiere arriesgar perder a uno de sus jugadores más productivos de manera gratuita al término de la temporada.

¿Cuáles son los números de Leandro Hernández en Colo Colo?

Esta temporada Hernández ha disputado 785 minutos en 16 partidos: 11 en el Campeonato Nacional con 1 gol y 1 asistencia, y 5 en la Copa de la Liga con 2 goles y 1 asistencia. En total acumula 3 goles y 3 asistencias en 2026.

Desde su debut con la camiseta del Cacique, el atacante suma 1.216 minutos en 30 partidos, con 3 goles y 4 asistencias, números que lo consolidan como una de las apuestas más sólidas de Fernando Ortiz en el sector ofensivo, especialmente considerando que el plantel enfrenta un calendario exigente en el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo compromiso del Cacique está programado para este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas ante Universidad Católica en el Claro Arena.