Noticias de Colo Colo hoy 17 de mayo: El plan para escaparse a 6 puntos y el borrado que sacude la formación de Ortiz
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Carla Bernucci
Aprovechando el tropiezo de Limache, el Cacique busca dar el golpe definitivo en la cima de la Liga de Primera ante Ñublense. El estratega argentino desarma la pizarra, borra a una pieza clave del once estelar y recupera a una figura en la citación para el Estadio Monumental.
Colo Colo sale a la cancha este domingo con una oportunidad de oro en sus manos y la obligación de sacudirse el polvo tras el tropiezo en la Copa de la Liga. El panorama en el Campeonato Nacionalse tornó sumamente favorable para los dirigidos de Fernando Ortiz luego de que Universidad Católica derrotara a Deportes Limache en el arranque de la duodécima jornada. Con este resultado, el Cacique tiene la chance matemática de estirar a seis las unidades de distancia en lo más alto de la tabla de posiciones, un incentivo tremendo para un plantel que busca consolidar su tranco rumbo al título nacional.
Para conseguir el objetivo ante los chillanejos, el estratega argentino decidió intervenir a fondo la pizarra táctica. La pálida presentación ofensiva en el puerto de Coquimbo caló hondo en la interna del cuerpo técnico, gatillando el retorno a las raíces que le dieron solvencia al equipo durante el arranque de la temporada 2026. Entre bajas que obligan a recurrir a soluciones de emergencia en el banquillo y retornos médicos que entregan un respiro de cara al exigente cierre del semestre, la Ruca se alista para un duelo que promete alta intensidad y un marco de público a la altura del líder exclusivo del fútbol chileno.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).