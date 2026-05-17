Datos Clave Vuelco en la pizarra: Fernando Ortiz abandona la línea de cuatro y regresa al esquema 3-5-2 con Javier Correa en ofensiva. Alta médica: El volante argentino Claudio Aquino superó sus dolencias en la rodilla izquierda y vuelve a las alternativas. Próximo partido: Colo Colo recibe a Ñublense este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en Macul.

Colo Colo sale a la cancha este domingo con una oportunidad de oro en sus manos y la obligación de sacudirse el polvo tras el tropiezo en la Copa de la Liga. El panorama en el Campeonato Nacional se tornó sumamente favorable para los dirigidos de Fernando Ortiz luego de que Universidad Católica derrotara a Deportes Limache en el arranque de la duodécima jornada. Con este resultado, el Cacique tiene la chance matemática de estirar a seis las unidades de distancia en lo más alto de la tabla de posiciones, un incentivo tremendo para un plantel que busca consolidar su tranco rumbo al título nacional.

Para conseguir el objetivo ante los chillanejos, el estratega argentino decidió intervenir a fondo la pizarra táctica. La pálida presentación ofensiva en el puerto de Coquimbo caló hondo en la interna del cuerpo técnico, gatillando el retorno a las raíces que le dieron solvencia al equipo durante el arranque de la temporada 2026. Entre bajas que obligan a recurrir a soluciones de emergencia en el banquillo y retornos médicos que entregan un respiro de cara al exigente cierre del semestre, la Ruca se alista para un duelo que promete alta intensidad y un marco de público a la altura del líder exclusivo del fútbol chileno.

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