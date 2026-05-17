Datos Clave Colo Colo puntero absoluto: El Cacique llega a los 27 puntos y le saca 5 unidades a Huachipato, su escolta. Fernando Ortiz postula a Colo Colo al título: “Siempre somos candidatos. Debido a lo que representa la historia del club. Próximo partido de Colo Colo: El Cacique deberá visitas a Universidad Católica el próximo domingo 24 de mayo.

Colo Colo no se guardó nada durante esta jornada y goleó de manera categórica a Ñublense por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026. En un duelo que se mantuvo parejo durante los primeros 55’ minutos, el Cacique logró darle la vuelta a la situación y se quedó con una victoria por 6-2 en el Estadio Monumental.

Con el abultado resultado, la escuadra alba estira su diferencia con el escolta a cinco unidades, ya que los dirigidos por Fernando Ortiz registran 27 puntos, mientras que su perseguidor, que es Huachipato, se encuentra con 22 unidades. Tras golear en casa, el técnico colocolino fue consultado sobre si el Cacique era candidato al título de la división de honor, donde no dudó de responder de manera categórica.

¡𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐑𝐔𝐂𝐀! 🤟🏻



Colo-Colo derrotó por 6️⃣ – 2️⃣ a Ñublense en el Monumental por la jornada 12 de la Liga de Primera 🏆🇨🇱



Presentado por @jetour_chile#VamosColoColo pic.twitter.com/9HlAKMWZ5C — Colo-Colo (@ColoColo) May 17, 2026

Ortiz postula a Colo Colo al título

Tras el pitazo final, Fernando Ortiz se dirigió a los micrófonos de TNT Sports y fue consultado sobre si ya se puede considerar a Colo Colo como un candidato al trofeo del Campeonato Nacional 2026, donde aclaró que el Cacique siempre es candidato al título.

“Estar en esta institución significa que siempre somos candidatos al título. Más allá de que en el presente seamos líderes del torneo, siempre vamos a ser candidatos, debido a lo que representa la historia de este club”, señaló Ortiz, respaldando que Colo Colo no solamente es candidato por su presente, sino que lo es siempre debido a su historia.

Además, el Tano se detuvo para elogiar al plantel tras la goleada ante Ñublense, donde apuntó que el equipo se adapta a las situaciones complicadas de cada partido, en especial ante los Diablos Rojos que son un rival complicado.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a ver acción por el Campeonato Nacional 2026 contra un rival directo en la parte alta, ya que deberá visitar a Universidad Católica. El duelo entre cruzados y albos se disputará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Claro Arena.