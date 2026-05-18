Datos Clave Apertura letal: El atacante de 20 años aprovechó un grosero error del portero Nicola Pérez para abrir el marcador a los 14 minutos en Macul. Polifuncionalidad táctica: El juvenil de la cantera demostró su madurez al abandonar la banda izquierda y brillar en una posición inédita por detrás de Javier Correa. Ventaja en la cima: Con este resultado, el cuadro popular estiró a cinco unidades su diferencia exclusiva en la parte alta de la tabla de posiciones.

Colo Colo ratificó su condición de exclusivo candidato al título del Campeonato Nacional 2026 firmando una de las exhibiciones ofensivas más contundentes de los últimos años en el Estadio Monumental. Tras la caída de sus escoltas en la jornada sabatina, el conjunto dirigido por Fernando Ortiz saltó al césped de Pedrero con la misión de estirar su ventaja en la cima, despachando un categórico 6-2 sobre Ñublense que desató la fiesta en Macul. Sin embargo, más allá del abultado marcador, las miradas postpartido se concentraron en la zona mixta, donde una de las joyas de la cantera alba destapó la trastienda de su gran presente y el rol fundamental que juegan los referentes en su crecimiento.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones tras ganarle a Ñublense?

Con esta contundente victoria en la duodécima fecha, el “Cacique” se consolidó más puntero que nunca en la Liga de Primera 2026, alcanzando las 27 unidades y sacándole una valiosa luz de cinco puntos de ventaja a su más cercano perseguidor, Huachipato. La jornada dominical comenzó a pavimentarse temprano gracias a la asfixiante presión alta diseñada por el “Tano” Ortiz, una estrategia que provocó un increíble error del guardameta chillanejo Nicola Pérez a los 14 minutos, dejando el balón servido para que Leandro Hernández inaugurara las cifras con una gran definición en velocidad.

La gran actuación de Hernández no pasó desapercibida para la crítica especializada, transformándose en uno de los puntos altos del andamiaje albo. A diferencia de compromisos anteriores donde se le vio fijado como puntero izquierdo, Ortiz sorprendió al pararlo centralizado, jugando suelto por detrás de Javier Correa.

El propio futbolista de la cantera valoró positivamente esta polifuncionalidad en el terreno de juego, asegurando que su prioridad es adaptarse rápido a lo que requiera el cuerpo técnico: “Hoy me tocó atrás de Javi, pero yo trato de adaptarme al equipo. El partido pasado me tocó de puntero izquierdo y siempre voy a tratar de hacerlo lo mejor posible”, analizó el atacante en caliente.

El emotivo festejo de Leandro Hernández con Arturo Vidal y la influencia de Ortiz

Al momento de buscar a los grandes responsables de su consolidación en el primer equipo, el delantero de la cantera no dudó en apuntar al estratega trasandino como su gran mentor diario. “El profe muchísimo. Siempre ha estado ahí preocupado de ayudarme a mejorar y yo también he tratado de enfocarme en eso durante la semana. Creo que se ha ido notando dentro de la cancha”, confesó Hernández, detallando que Ortiz le exige constantemente ser un apoyo asociativo en la salida del balón, apareciendo alternadamente como un volante creativo o abierto por las bandas.

🔥 Leandro Hernández se ganó los aplausos en el Monumental



El joven albo fue uno de los puntos más altos de Colo-Colo, habló de su alza futbolística y dejó una postal especial: su celebración con Arturo Vidal tras el gol. #VamosColoColo pic.twitter.com/uGi8zIy70a — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 18, 2026

Sin embargo, el momento más comentado de la tarde ocurrió durante los festejos del primer gol, donde Hernández recreó una clásica e íntima celebración junto al volante Arturo Vidal, quien posteriormente coronaría la jornada de domingo anotando un golazo de distancia. El de casa destapó el tierno trasfondo de un festejo que conmovió a los fanáticos en las plataformas digitales:

“Arturo siempre nos está apoyando a los más jóvenes. La celebración salió porque cuando yo era chico, en las juveniles de Colo Colo, festejaba los goles exactamente así. Entonces fue un lindo recuerdo poder hacerlo ahora en el profesionalismo junto a él”, reveló con emoción el canterano.

Con la confianza a tope, el plantel de honor del Cacique dará vuelta la página de forma inmediata para comenzar a preparar la edición de un nuevo clásico del fútbol chileno. Los dirigidos de Fernando Ortiz se trasladarán el próximo domingo 24 de mayo hasta el Claro Arena para enfrentar a Universidad Católica por la decimotercera jornada, un compromiso donde Hernández buscará ratificar sus credenciales de titular inamovible en el esquema de Macul.