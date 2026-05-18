Datos Clave Maldición del norte: La U cayó 1-0 ante el cuadro minero y estiró a una década su racha sin poder festejar victorias en el campamento de El Cobre. Fuego cruzado: Tanto Johnny Herrera como Julio Rodríguez apuntaron a la tardía reacción del portero laico en el libre de Steffan Pino. Frenazo liguero: Los dirigidos de Fernando Gago quedaron octavos en la tabla con 17 unidades, alejándose a diez puntos de la cima.

Universidad de Chile atraviesa su momento más complejo desde la llegada del director técnico Fernando Gago a la banca estudiantil. Tras encajar un duro revés a mitad de semana en la Copa de la Liga, el conjunto laico no logró levantar cabeza en su retorno al Campeonato Nacional, cosechando una dolorosa derrota por 1-0 ante un necesitado Cobresal que acumulaba siete compromisos en fila sin conocer de abrazos. El opaco cometido colectivo en la altitud de El Salvador no solo desató la preocupación de los hinchas por el miedo al bajón futbolístico, sino que gatilló la furia inmediata de los principales referentes históricos de la institución, quienes apuntaron sin anestesia contra rendimientos individuales específicos.

La fuerte crítica de Johnny Herrera al desempeño de Gabriel Castellón ante Cobresal

El trámite del compromiso estuvo marcado por la amplia posesión de balón del cuadro azul (69% en la primera mitad), pero careciendo por completo de profundidad y variantes ofensivas en el último cuarto de cancha para habilitar a Juan Manuel Lucero. La paridad finalmente se rompió al minuto 76 a través de un potente tiro libre de Steffan Pino, zapatazo que se coló en el poste de Gabriel Castellón y que desató el análisis lapidario de Johnny Herrera en las pantallas de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El icónico ex capitán de la U no dudó en atribuirle responsabilidad directa al actual guardameta del Romántico Viajero por su pasividad bajo los tres palos en una distancia que permitía un mejor margen de maniobra.

“Para mí tiene responsabilidad. Si sabes que le va a pegar fuerte, quédate en tu palo firme y achica un poco el espacio. Si se adelantaba dos pasos estaba listo”, disparó de forma tajante el “Samurái Azul” respecto al achique de Castellón.

Los cuestionamientos de Herrera encontraron inmediato respaldo técnico en las declaraciones de Julio Rodríguez. En conversación con RedGol, el histórico formador de Claudio Bravo analizó con pinzas los ripios exhibidos en la jugada minera, asegurando que hubo una mala confección de la barrera y una lenta traslación del portero de la U.

“El arquero pudo haber hecho algo más y tomar precauciones. Hay responsabilidad del arquero, aunque el balón salga más rápido yo creo que es mucha distancia. El arquero puede reaccionar, hacer más cosas, se puede desplazar más rápido. Se juntan una serie de factores”, sentenció el preparador.

¿Por qué la U de Chile vuelve a jugar recién en 14 días más por el Campeonato Nacional?

La amarga caída en el norte dejó al “Bulla” estancado en la octava posición de la tabla general con 17 unidades, quedando a una preocupante distancia de diez puntos respecto al sólido líder, Colo Colo. Para colmo de males de Fernando Gago, el cuerpo técnico tendrá que lidiar con un prolongado e imprevisto receso liguero de dos semanas consecutivas sin registrar competencia oficial por los puntos, una situación que arriesga que los de la parte alta sigan escapándose.

Esta inactividad responde a la reprogramación forzada del duelo entre la U y O’Higgins de Rancagua, originalmente fijado para este sábado 23 de mayo en el Estadio Nacional. La ANFP debió suspender el juego debido a los compromisos internacionales del cuadro de la Sexta Región. Aunque inicialmente el ente de Quilín intentó mover el cruce para el 10 de junio, la fecha debió descartarse por completo para evitar que ambos elencos sufrieran bajas masivas a raíz de la gira europea de la Selección Chilena, escuadra que disputará amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

Por reglamento administrativo, el choque ante los celestes quedó postergado de forma definitiva para el próximo 18 de junio. De esta manera, Universidad de Chile recién volverá a saltar de forma oficial a los pastos el sábado 30 de mayo, a partir de las 17:30 horas, instancia donde recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Nacional por la decimocuarta jornada del certamen local con la obligación de calmar las aguas.