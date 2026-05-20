Datos Clave El protagonista: Ignacio Lago, extremo argentino de 23 años, se ha consolidado como la gran figura de Colón en la lucha por el ascenso, registrando seis goles y tres asistencias. Ofertas desestimadas: El agente del futbolista confirmó públicamente que rechazaron propuestas formales tanto de Universidad de Chile como de Peñarol de Uruguay. La razón del rechazo: El atacante priorizó su objetivo de ser campeón con el elenco “Sabalero” y renovó su contrato hasta 2027, asegurando que prefirieron “ir por la gloria” antes que por la billetera.

Los recesos de temporada en el fútbol sudamericano siempre dejan historias ocultas que tardan meses en salir a la luz. A comienzos de este 2026, la gerencia deportiva de Universidad de Chile sondeó el mercado internacional en la búsqueda de variantes ofensivas para potenciar el plantel. Las miradas se posaron rápidamente al otro lado de la cordillera, específicamente en una de las irrupciones más destacadas del ascenso argentino. Sin embargo, las negociaciones se encontraron con un sorpresivo muro: el propio jugador desestimó la oportunidad de vestir de azul.

¿Por qué Ignacio Lago rechazó la millonaria oferta de la U de Chile?

El nombre en cuestión es el de Ignacio Lago, talentoso extremo de 23 años que brilla con la camiseta de Colón de Santa Fe. Tras meses de incertidumbre sobre su futuro, el atacante decidió extender su vínculo contractual con el elenco “Sabalero” hasta diciembre de 2027, momento que su representante, Pablo Caro, aprovechó para desclasificar los sondeos internacionales que tocaron a su puerta.

En conversación con el medio radial santafesino Sol Play, el agente reveló que el interés desde el Centro Deportivo Azul fue real y concreto, pero que la decisión del futbolista fue tajante. “Hubo llamados importantes, pero la cabeza de Nacho siempre estuvo metida acá. A Peñarol y a la Universidad de Chile también, yo le bajé (desestimé) una oferta”, confesó el mánager.

Lejos de buscar un salto económico en dos de los equipos más grandes del continente, el representante explicó que la meta deportiva del atacante pesó más que el dinero sobre la mesa. “Hay que tener en cuenta que es un chico que se podría haber ido libre, hacer mucho dinero y la realidad demostró otra cosa. Nosotros dimos la palabra: nos gusta más ir por la gloria”, sentenció Caro, dejando en claro que el objetivo inamovible es ascender a la Primera División de su país.

El brillante presente de Ignacio Lago en Colón de Santa Fe

La decisión de quedarse peleando en el duro ascenso argentino le ha rendido frutos al extremo. Actualmente, Lago se alza como una de las piezas inamovibles y figuras absolutas del equipo que busca regresar a la máxima categoría del fútbol trasandino.

En lo que va de la temporada de la Primera Nacional, el atacante acumula 13 partidos disputados, aportando con seis anotaciones y tres asistencias, números que reafirman el cartel que sedujo a la dirigencia de Azul Azul hace algunos meses. Con su renovación firmada hasta fines de 2027, cualquier equipo que desee volver a la carga por sus servicios —incluyendo a la U— deberá negociar directamente una compra con la dura directiva del cuadro rojinegro.