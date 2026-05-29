Datos Clave Córdova se refiere a la ausencia de Pulgar: El volante nacional decidió no aceoptar el llamado de Córdova para la doble fecha de amistosos de La Roja. Las palabras de apoyo de Córdova a Pulgar: Por temas personales decidió decir que no al llamado y yo no haré un juicio de valor del por qué el no esté acá. Nos hubiese gustado que esté en la nómina. ¿Cuándo juega La Roja?: Chile se enfrentará el sábado 6 de junio a Portugal y el martes 9 de junio ante RD Congo. Ambos encuentros se disputan en Europa.

La selección chilena volverá a ver acción en canchas para los próximos amistosos de fecha FIFA, previos a la Copa del Mundo 2026, la cual no está clasificada. La Roja dirigida por Nicolás Córdova se medirá ante Portugal y RD Congo, con una nómina llena de sorpresas en las que destaca la ausencia de una figura inamovible en partidos oficiales.

Se trata de Erick Pulgar, volante del Flamengo que decidió no sumarse a la convocatoria de Nicolás Córdova para los próximos amistosos de La Roja. Si bien surgen diversos rumores sobre las razones por las que el mediocampista no aceptó el llamado de la selección chilena, este no cambia su posición en el equipo, debido a que el técnico señaló que no tiene las puertas cerradas

El espaldarazo de Córdova a Erick Pulgar

Durante esta jornada el técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, se reunió frente a los medios en Juan Pinto Durán, en la previa al que será su viaje a Europa para los dos amistosos de fecha FIFA. En conferencia, el entrenador nacional fue consultado sobre la situación de Erick Pulgar y su rechazo por defender a La Roja, donde Córdova no criticó la decisión del volante y espera verlo en las próximas nóminas.

“Erick siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Es uno de los jugadores más importantes que juega en el extranjero y está en un muy buen nivel. Por temas personales decidió decir que no al llamado y yo no haré un juicio de valor del por qué él no esté acá. Nosotros sí queremos que esté acá. Él evaluará en qué momento se volverá a integrar. Sin duda es un jugador importante que nos hubiese gustado tener en la nómina”, señaló Nicolás Córdova, donde lamenta la ausencia de Pulgar de la convocatoria pero apunta a que espera verlo en próximas citaciones por la selección.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile vuelve a la cancha para la doble fecha de amistosos FIFA previos a la Copa del Mundo 2026. El primer duelo de La Roja será ante Portugal el próximo sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en Lisboa.

El segundo encuentro de la selección chilena será ante RD Congo el próximo martes 9 de junio en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en Cadiz, España. El duelo se disputará a partir de las 10:00 horas.