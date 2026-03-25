Erick Pulgar está en el mejor momento de su carrera, pero La Roja tendrá que esperar. El volante antofagastino, figura de Flamengo y bicampeón de la Copa Libertadores, era parte de los planes del técnico interino Nicolás Córdova para los amistosos del FIFA Series 2026 ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, pero fue el propio jugador quien pidió no ser convocado, según confirmó el periodista Christopher Brandt de ESPN Chile: “El jugador pidió no ser nominado, que no estaba disponible. Es una decisión del jugador que acoge la federación y la selección”.

Pulgar no viste la camiseta de Chile desde el 15 de noviembre de 2024, en la derrota 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias. Córdova, según reveló ADN Deportes, sí lo llamó: hubo conversación directa entre el DT y el mediocampista, quien reconoció su buen nivel, pero igual pidió bajarse de la lista.

Las razones detrás de esa decisión son más complejas de lo que parecen.

¿Por qué Pulgar pidió no ir a la selección chilena?

Hay dos versiones que circulan en paralelo. La primera apunta a Flamengo: el club acaba de despedir a Filipe Luis tras una goleada 8-0 al Madureira en el Carioca y lo reemplazó con Leonardo Jardim, lo que generó incertidumbre en el plantel. Pulgar quería quedarse en Brasil para ganarse la confianza del nuevo técnico y asegurar su puesto de titular.

La segunda versión la entregó el exarquero Nico Peric en TVN: Pulgar atravesaría un problema familiar delicado —su hermana enfrentaría una crisis de salud mental— y habría pedido incluso permiso a Flamengo para viajar a Chile por esa razón.

¿Cuánto tiempo lleva Pulgar sin jugar por La Roja?

Desde octubre de 2024 que Pulgar no suma un solo minuto con Chile: más de un año de ausencia acumulada, incluyendo varios períodos en que declinó convocatorias o no fue considerado. El contraste es brutal: en ese mismo periodo fue clave en seis títulos con Flamengo, titular en la final de la Libertadores ante Palmeiras en Lima y considerado por múltiples medios como el mejor chileno del año 2025.

¿Qué riesgo corre Pulgar al autoexcluirse de La Roja?

El costo es real: volantes como Vicente Pizarro y Felipe Ogaz acumulan rodaje y protagonismo en el esquema de Córdova. El Mundial 2026 se viene y La Roja necesita definir sus pilares. Si esos jugadores responden, la puerta de regreso de Pulgar se puede cerrar de forma silenciosa.

En resumen