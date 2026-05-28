Datos Clave Cláusula de “regalo”: La dirigencia fijó su salida en apenas 4 millones de dólares, un monto considerado ínfimo que facilitará su inminente partida en este mercado. Sueldo estratosférico: El mediocampista maneja una oferta desde Arabia Saudita que triplicaría su actual salario, alcanzando los US$ 6 millones por temporada. Regreso a las canchas: Pulgar volvió a jugar este martes por Libertadores, confirmando que ya dejó atrás la lesión que lo marginó desde principios de abril.

Los millones y la polémica directiva envuelven el presente del mediocampista Erick Pulgar. Mientras la Selección Chilena de Nicolás Córdova prepara sus amistosos en Juan Pinto Durán, frente a Portugal y República Democrática del Congo, el volante reapareció oficialmente en las canchas con la camiseta de Flamengo tras más de un mes inactivo. Sin embargo, su regreso en la Copa Libertadores tiene sabor a despedida: la prensa en Brasil da por hecho que el jugador abandonará Río de Janeiro a mediados de año para facturar en el fútbol de Arabia Saudita.

El error de Flamengo: ¿De cuánto es la cláusula de salida de Erick Pulgar?

El gran responsable de la inminente salida del chileno es la propia dirigencia de su club. Al momento de renegociar su contrato, Flamengo fijó su cláusula de rescisión en apenas 4 millones de dólares, una cifra irrisoria para el actual mercado.

Esta situación desató la furia de Rodolfo Landim, expresidente de la institución, quien anticipó su partida con duras críticas: “Esta dirigencia hizo muy mal al renegociar el contrato de Pulgar. Vi que la cláusula de rescisión hablaba de 4 millones de dólares, eso es un grave error… es un habitual de la selección chilena. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que Pulgar se quede en el Flamengo?… cero. Él también se irá. Están regalando al jugador. Es otra de las negociaciones que tampoco entiendo”, sentenció el exmandamás.

¿Cuánto dinero ganaría Erick Pulgar en Arabia Saudita?

El tabloide O Globo fue tajante en señalar que “el fútbol saudí es el destino más probable” para el volante de 32 años en este mercado de invierno.

El principal motor de la operación es el factor salarial. El equipo del Medio Oriente le ofreció al antofagastino un sueldo anual que bordea los 6 millones de dólares, lo que triplica sus actuales ingresos en Río de Janeiro. Con contrato vigente hasta fines de 2027, el “Rubro Negro” no tiene intenciones de entrar en una guerra económica para retenerlo, asumiendo que su partida hacia el mundo árabe es solo cuestión de días.

“El fútbol saudí es el destino más probable de Pulgar en este momento, pero también ha habido consultas desde Estados Unidos y un club de Portugal para que el jugador abandone el Flamengo a mediados de año”, advierte el citado medio. “En este momento, Flamengo considera que cuenta con un buen número de mediocampistas defensivos en su plantilla y no tiene prisa por ofrecerle un nuevo aumento a Pulgar, ya que su contrato vence a finales de 2027″, añaden.

¿Por qué Erick Pulgar no fue llamado a La Roja de Nicolás Córdova?

La inminente salida de Brasil se suma a su reciente marginación de los amistosos de junio ante Portugal y la República Democrática del Congo. Aunque muchos asumían que su ausencia se debía a la lesión en el hombro, ese mito se derrumbó este martes cuando ingresó a los 60 minutos en el triunfo 3-0 del “Mengao” sobre Cusco.

Su decisión de no acudir a La Roja (donde no juega desde octubre de 2024 con Ricardo Gareca) pasa netamente por privilegiar su futuro inmediato en Brasil y analizar con detención las millonarias ofertas que maneja desde el exterior para asegurar su próximo contrato.