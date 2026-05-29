La Roja vuelve a la cancha la próxima semana en la fecha FIFA previa al próximo Mundial 2026. La misión de Nicolás Córdova es probar jugadores para las próximas eliminatorias y Copa América que deba afrontar la selección chilena, y es por ello que no solamente se conformarán con los duelos previos a la cita planetaria, sino que ya tendrían a tres rivales confirmados para la serie de amistosos post cita planetaria.
La selección comandada por Nicolás Córdova iniciará junio con dos partidos ante selecciones mundialistas: Primero ante una de las favoritas de la cita planetaria, Portugal, y después ante RD Congo que se posiciona como una de las sorpresas del torneo. Pero estas no serán las únicas preparaciones de La Roja para sus próximos retos, sino que ya se habrían agendado cuatro encuentros más, contra tres equipos que serán parte de la Copa del Mundo.
Los próximos amistosos de La Roja post Mundial
Durante esta jornada, el comunicador del medio ESPN, Cristopher Brandt, publicó mediante su cuenta de X que Chile habría agendado cuatro amistosos para la fecha FIFA de septiembre y octubre, con tres equipos confirmados. Las selecciones aseguradas serían las anfitrionas del Mundial 2026, es decir, Estados Unidos, Canadá y México.
Según el periodista, las fechas para los encuentros serían el 26 y 29 de septiembre, ante los canadienses y los estadounidenses respectivamente, mientras que el 6 de octubre sería ante la escuadra mexicana. Además, se especula que habrá un cuarto amistoso el 3 de octubre, pero con un rival a definir.
Próximos partidos de la Selección Chilena:— Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) May 29, 2026
26/09 ante Canadá
29/09 ante Estados Unidos
03/10 rival por confirmar
06/10 ante México
Todos se jugarán en Norteamérica.@ESPNChile
Cabe destacar que estos duelos serán para barajar nuevas opciones de jugadores para la selección chilena, que lamentablemente no se encuentra en el Mundial por tercera vez consecutiva. Ante esta situación, La Roja debe aceptar que hay que preparar al equipo para las Eliminatorias que se proyecta que iniciarán el segundo semestre del 2027 y la Copa América entrante, que se jugará el año 2028.