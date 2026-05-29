Datos Clave Los próximos dos amistosos de La Roja: Antes del Mundial, Chile se enfrentará en Europa a Portugal y RD Congo. Los 4 amistosos de Chile post Mundial: Según información de Christopher Brandt, La Roja se enfrentará entre septiembre y octubre a Canadá, Estados Unidos, México y un rival a definir. Próximas competencias de La Roja: Tras no haberse clasificado a la Copa del Mundo, Chile deberá preparar un equipo para las próximas Eliminatorias que se estima que serán en el segundo semestre de 2027 y la Copa América de 2028.

La Roja vuelve a la cancha la próxima semana en la fecha FIFA previa al próximo Mundial 2026. La misión de Nicolás Córdova es probar jugadores para las próximas eliminatorias y Copa América que deba afrontar la selección chilena, y es por ello que no solamente se conformarán con los duelos previos a la cita planetaria, sino que ya tendrían a tres rivales confirmados para la serie de amistosos post cita planetaria.

La selección comandada por Nicolás Córdova iniciará junio con dos partidos ante selecciones mundialistas: Primero ante una de las favoritas de la cita planetaria, Portugal, y después ante RD Congo que se posiciona como una de las sorpresas del torneo. Pero estas no serán las únicas preparaciones de La Roja para sus próximos retos, sino que ya se habrían agendado cuatro encuentros más, contra tres equipos que serán parte de la Copa del Mundo.

Los próximos amistosos de La Roja post Mundial



Durante esta jornada, el comunicador del medio ESPN, Cristopher Brandt, publicó mediante su cuenta de X que Chile habría agendado cuatro amistosos para la fecha FIFA de septiembre y octubre, con tres equipos confirmados. Las selecciones aseguradas serían las anfitrionas del Mundial 2026, es decir, Estados Unidos, Canadá y México.

Según el periodista, las fechas para los encuentros serían el 26 y 29 de septiembre, ante los canadienses y los estadounidenses respectivamente, mientras que el 6 de octubre sería ante la escuadra mexicana. Además, se especula que habrá un cuarto amistoso el 3 de octubre, pero con un rival a definir.

Próximos partidos de la Selección Chilena:

26/09 ante Canadá

29/09 ante Estados Unidos

03/10 rival por confirmar

06/10 ante México

Todos se jugarán en Norteamérica.@ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) May 29, 2026

Cabe destacar que estos duelos serán para barajar nuevas opciones de jugadores para la selección chilena, que lamentablemente no se encuentra en el Mundial por tercera vez consecutiva. Ante esta situación, La Roja debe aceptar que hay que preparar al equipo para las Eliminatorias que se proyecta que iniciarán el segundo semestre del 2027 y la Copa América entrante, que se jugará el año 2028.