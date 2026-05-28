Datos Clave Alerta en Sevilla: Inter Miami ya consultó formalmente por la situación de talentoso extremo de 19 años y prepara una oferta inminente. Urgencia financiera: Betis necesita concretar ventas antes del 30 de junio para cuadrar su presupuesto de cara a la próxima Champions League. Precio fijado: La escuadra dirigida por Manuel Pellegrini tasó al jugador en 10 millones de euros y descartó tajantemente cualquier opción de préstamo.

El histórico regreso del Real Betis a la Champions League luego de 21 años trajo consigo una dura realidad financiera. La escuadra dirigida por Manuel Pellegrini y liderada en los despachos por Manu Fajardo necesita hacer caja antes del 30 de junio para cuadrar sus cuentas. En este escenario de urgencia, el Inter Miami de Lionel Messi vio una oportunidad de oro y se lanzó a la carga para arrebatarle al técnico chileno a una de las máximas promesas de su cantera.

¿Quién es la joya de Manuel Pellegrini que busca el Inter Miami?

El jugador que desvela al equipo de la MLS es Pablo García. El extremo zurdo de apenas 19 años, oriundo del Parque Alcosa y formado en la inagotable cantera verdiblanca, irrumpió con fuerza en la última temporada bajo el mando del “Ingeniero”.

El atacante (quien disputó el Mundial Sub 20 de Chile con la selección española) registró nueve goles y tres asistencias en 34 partidos con el primer equipo. Su explosión definitiva despertó el interés del equipo rosa, que según detalló Estadio Deportivo, ya se contactó con las oficinas en Sevilla y alista una propuesta formal.

La postura del Real Betis: ¿Por qué deben vender a su gran promesa?

La salida de Pablo García no responde a un bajo rendimiento, sino a la estricta necesidad de generar plusvalías. El club andaluz fijó el precio de salida de su canterano en 10 millones de euros y fue categórico en una condición: no se aceptarán préstamos, solo una venta definitiva.

Por su parte, el entorno del jugador ha transmitido tranquilidad. El atacante dejó en claro que no será un obstáculo para las finanzas del club y que respetará cualquier decisión que tome la entidad de las ‘trece barras’, siempre y cuando la oferta satisfaga a ambas partes.

Los gigantes europeos que compiten con el Inter Miami por el fichaje

La escuadra estadounidense corre con fuerza, pero la tarea no será sencilla. El talento del extremo andaluz también hizo eco en el Viejo Continente, sumando un listado de pretendientes de alto calibre que amenazan la operación.

El Ajax de Países Bajos fue uno de los primeros en preguntar por sus servicios, seguido muy de cerca por el Stuttgart de Alemania. A ellos se suma el reciente interés del Olympiacos de Grecia, lo que anticipa una verdadera subasta en los próximos días por la perla bética.