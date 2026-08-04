Después de perder un derbi londinense en Australia, el cargado calendario de pretemporada de Chelsea lo llevará a Hong Kong este miércoles, cuando enfrente al gigante italiano Juventus en el Kai Tak Stadium.

Ambos se preparan para una larga campaña por delante: los Blues fueron derrotados por su viejo rival Tottenham Hotspur la última vez, mientras que Juve ganó un amistoso de bajo perfil contra Nice.

Previa del partido Chelsea vs Juventus

Marcando un verano de cambios en Chelsea, el nuevo técnico Xabi Alonso ha estado ocupado sumando más experiencia al plantel más joven de la Premier League, mientras construye forma y ritmo competitivo en una serie de amistosos.

El veterano delantero Danny Welbeck ya llegó —y Jordan Henderson, de 36 años, pronto lo seguirá—, uniéndose a fichajes establecidos como Morgan Rogers y Maxence Lacroix en el club capitalino.

Aun así, fue el adolescente brasileño Estevao quien marcó el gol de los Blues en su reciente derrota por la Sydney Cup ante Tottenham, que llegó poco después de una caótica victoria 6-4 sobre Western Sydney Wanderers.

Con la intención de comenzar rápido bajo una nueva dirección técnica, Chelsea apunta finalmente a estar en plena forma para su estreno en la máxima categoría como visitante ante su rival local Fulham, el 22 de agosto.

Primero, eso sí, deberá realizar un viaje relámpago por Asia Oriental, donde jugará contra Juventus en Hong Kong, AC Milan en Indonesia y Johor Darul Ta’zim en Malasia en un lapso de ocho días.

Pronóstico Chelsea vs Juventus / © Imago

Cuando estos clubes se enfrentaron por última vez en 2021, Chelsea venció 4-0 a Juve en Stamford Bridge en la fase de grupos de la Champions League, después de que el equipo italiano hubiera ganado dos de los tres cruces previos.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos participará en la máxima competición europea esta temporada, ya que los Blues se desplomaron con fuerza en el tramo final del curso pasado, mientras que los Bianconeri de alguna manera desperdiciaron un valioso lugar entre los cuatro primeros.

Después de sumar un punto en sus últimos dos partidos de liga, Juve tuvo que conformarse con un lugar en la Europa League, pero el técnico interino Luciano Spalletti igualmente evitó el despido.

Ahora, el exseleccionador de Italia prepara a su plantel para el debut en la Serie A contra el recién ascendido Frosinone el 23 de agosto, y hasta ahora le ha ido bien en la pretemporada.

Después de un empate sin goles con Basel a mediados del mes pasado, Juventus venció a Standard Liege y Nice, con el olvidado Douglas Luiz marcando el primer gol contra este último.

Antes de enfrentar a Palermo y a su propio equipo juvenil de regreso en suelo italiano, el club de Turín se dirige ahora a Hong Kong, antes de viajar a Australia para un choque contra su acérrimo rival Inter de Milán.

Rendimiento reciente

Chelsea, pretemporada:

✅❌

Juventus, pretemporada:

➖✅✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Chelsea vs Juventus / © Imago

Recientemente autorizado para regresar después de una larga suspensión, Mykhaylo Mudryk ya se unió a los arribos tardíos Welbeck, Pedro Neto y Geovany Quenda en la delegación de Chelsea.

El arquero belga Mike Penders también está disponible y puede competir con Robert Sanchez por un lugar; Teddy Sharman-Lowe podría bajar al banco.

Después de sus permisos posteriores al Mundial, Moises Caicedo y Nicolas Jackson se perdieron la derrota ante Spurs, pero Xabi Alonso sugirió que podrían jugar este miércoles; Enzo Fernandez, Lacroix y Rogers aún no están listos.

Con Liam Delap aparentemente cerca de salir, la joya kazaja Dastan Satpaev y Joao Pedro —quien marcó un triplete rápido contra Western Sydney Wanderers— son los principales candidatos para comenzar en ataque.

Mientras tanto, Juventus ya no puede contar con el exobjetivo de Chelsea Dusan Vlahovic, quien fue liberado al final de su contrato, por lo que el recuperado Arkadiusz Milik podría liderar su ataque.

Reforzando sus opciones ofensivas, Spalletti recientemente trajo de vuelta al club a Randal Kolo Muani y fichó a la promesa bosnia Kerim Alajbegovic, después de la sorpresiva llegada gratuita del lateral derecho Zeki Celik desde Roma.

Jeff Ekhator también fue capturado desde Genoa, pero el internacional italiano sufrió una lesión muscular y se unió al mediocampista clave Khephren Thuram en la lista de bajas.

Posibles formaciones Chelsea vs Juventus

Chelsea:

Sanchez; Palestra, Acheampong, Colwill, Hato; Lavia, Caicedo; Estevao, Palmer, Neto; Pedro

Juventus:

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Locatelli, Luiz, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Milik

Pronóstico Chelsea vs Juventus

Nuestro pronóstico: Chelsea 3-1 Juventus

Tras ver su plantel reforzado por varios regresos importantes, Chelsea puede presentar una formación más fuerte que en sus amistosos anteriores, lo que debería permitirle derrotar a una Juventus modesta.

Después de años de mala gestión, Juve es un gigante caído por una razón; tras gastar hasta meterse en problemas, los Blues han comenzado un camino más sensato bajo Alonso.

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