Ipswich Town recibe al equipo de Ligue 1 Le Havre en Portman Road este martes, a partir de las 14:45 de Chile, para disputar su más reciente amistoso de clubes del verano.

En su partido anterior, los Tractor Boys consiguieron una victoria 2-1 como visitantes ante Wycombe Wanderers, mientras que Les Ciel et Marine empataron 1-1 con el equipo de Ligue 2 Stade Lavallois Mayenne.

Previa del partido Ipswich Town vs Le Havre

Tras descender desde la Premier League en la campaña 2024-25, terminando 19° con solo 22 puntos en sus 38 partidos, Ipswich reaccionó de manera impresionante en el Championship la temporada pasada.

Pese a perder jugadores clave como Liam Delap, Omari Hutchinson y Nathan Broadhead después de sufrir el descenso, los Tractor Boys aseguraron el ascenso automático de regreso a la máxima categoría inglesa al primer intento, superando a Millwall en el segundo lugar por apenas un punto.

Sin embargo, pese a devolverlos inmediatamente a la Premier League, Kieran McKenna anunció en junio que dejaba el cargo de entrenador de Ipswich para tomarse un descanso del fútbol y pasar más tiempo con su familia.

En su lugar, firmando un contrato por tres años que lo mantendrá en el club hasta el verano de 2029, fue nombrado el exentrenador de Wolverhampton Wanderers y Bournemouth Gary O’Neil, aunque el técnico de 43 años no ha tenido el mejor inicio de vida en Suffolk, perdiendo dos de sus primeros tres partidos al mando.

Aunque nunca antes ha enfrentado a Le Havre, Ipswich mantiene un sólido registro contra rivales franceses, superando más recientemente 3-0 a AJ Auxerre en un amistoso la temporada pasada, y O’Neil ciertamente buscará responder con victorias consecutivas manteniendo esa racha este martes.

Pronóstico Ipswich vs Le Havre / © Imago

Terminando tres puntos por encima del puesto de playoff de descenso en la Ligue 1 durante la temporada 2025-26, Le Havre evitó por poco la caída por tercera campaña consecutiva desde que logró el ascenso en 2023.

Atravesando un tramo complicado a comienzos de la primavera, sumando solo un punto en un período de cinco partidos, parecía que la carrera de Les Ciel et Marine en la máxima categoría estaba sentenciada, pero con solo una derrota en sus últimos siete encuentros, incluida una crucial victoria 2-0 como visitante ante Lorient en la última fecha, Le Havre aseguró su permanencia por otro año.

Mientras se prepara para otra temporada en la cima de la pirámide del fútbol francés, el equipo de Didier Digard ha tenido resultados mixtos de pretemporada contra clubes de Ligue 2, perdiendo ante Amiens, venciendo a Red Star y empatando más recientemente con Laval.

Aunque nunca ha enfrentado a rivales ingleses en un partido oficial, Le Havre sí consiguió una victoria 2-0 contra Brighton & Hove Albion, hoy equipo de Premier League, en un amistoso cuando las Gaviotas competían en League One hace más de 20 años.

Rendimiento reciente

Ipswich Town, amistosos:

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Le Havre, amistosos:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Ipswich vs Le Havre / © Imago

Ipswich no contará con varios jugadores para el cruce del martes, con Azor Matusiwa y Jack Taylor recuperándose de cirugías, mientras Harry Clarke continúa su rehabilitación por un problema en el tendón de la rodilla.

Está por verse si Daizen Maeda o Kjell Scherpen tendrán participación, ya que ambos jugadores firmaron por el club durante la semana anterior.

Después de competir por Senegal en el Mundial, el arquero Mory Diaw está de regreso en los entrenamientos de Le Havre y tiene opciones de ser titular en Portman Road.

Tras expirar su contrato con West Bromwich Albion, el equipo francés también buscará incluir en la convocatoria al delantero nigeriano Josh Maja, quien firmó por el club el sábado.

Posibles formaciones Ipswich Town vs Le Havre

Ipswich Town:

Palmer; Johnson, O’Shea, Kipre, Davis; Núñez, Humphreys, Clarke; Burns, Akpom, Emersonn

Le Havre:

Diaw; Camara, Pembele, Lloris, Vinette; Ndiaye, Bodmer, Kechta; Mizuta, Samatta, Vinette

Pronóstico Ipswich Town vs Le Havre

Nuestro pronóstico: Ipswich Town 2-1 Le Havre

Con algunos fichajes prometedores durante el verano, Ipswich espera poder presentar argumentos más sólidos para sobrevivir en la Premier League esta temporada que los que mostró la última vez.

Después de recuperarse de su derrota inicial en amistosos ante Amiens, Le Havre ciertamente no será un rival sencillo, pero esperamos que los Tractor Boys se impongan en Portman Road este martes por la noche.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.

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