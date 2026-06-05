A medida que se acerca el Mundial 2026, Portugal intensificará su preparación este sábado, cuando reciba a Chile en el Estadio Nacional de Oeiras para disputar un amistoso.

La Selecao das Quinas busca encadenar dos victorias consecutivas este fin de semana, mientras que La Roja espera evitar derrotas seguidas.

Amistosos – 2026 1 Portugal Sin Comenzar Chile

Previa del partido Portugal vs Chile

El Portugal de Roberto Martínez está a menos de dos semanas de su debut en el Mundial frente a República Democrática del Congo por el Grupo K, y el técnico utilizará el choque del sábado para poner en práctica su esquema.

La Selecao das Quinas aseguró su lugar en el torneo de este verano al terminar en la cima del Grupo F de las Clasificatorias UEFA, cerrando su campaña tres puntos por encima de Irlanda, su escolta, después de golear 9-1 a Armenia el 16 de noviembre.

Más recientemente, los dirigidos por Martínez lograron una victoria 2-0 sobre Estados Unidos, superando a uno de los coanfitriones del Mundial gracias a los goles de Trincao y Joao Félix, uno en cada tiempo.

Ese último triunfo significa que Portugal solo ha sido derrotado una vez en sus últimos 11 partidos: una caída 2-0 ante Irlanda el 13 de noviembre, por lo que llegará con confianza para buscar otro éxito este fin de semana.

A esa sensación se suma el hecho de que los locales han ganado siete de sus últimos ocho partidos jugando como equipo anfitrión antes del duelo del sábado, empatando el otro 2-2 ante Hungría el 14 de octubre, y los hinchas no esperarán menos que otro triunfo.

Pronóstico Portugal vs Chile / © Photosport

Mientras tanto, el Chile de Nicolás Córdova quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, y canalizará esa decepción en este partido, considerando que su amistoso del 9 de junio contra República Democrática del Congo fue reprogramado en Francia.

La Roja logró sostener un empate 0-0 ante Uruguay en su último partido clasificatorio, el 10 de septiembre, pero eso tuvo poca incidencia real, ya que la selección terminó décima, última en la tabla sudamericana.

Sin embargo, ese empate marcó el inicio de una racha de cinco partidos sin perder, que también incluyó una serie de cuatro victorias consecutivas, entre ellas un triunfo 4-2 sobre Cabo Verde en un amistoso de la FIFA World Series el 27 de marzo.

Dicho eso, el buen momento del equipo de Córdova llegó a su fin solo tres días después, cuando fue ampliamente superado por Nueva Zelanda por 4-1, aunque La Roja sufrió la expulsión de Darío Osorio, jugador del Midtjylland, tras recibir dos tarjetas amarillas en cuatro minutos durante el primer tiempo.

El registro de Chile, con una sola derrota en sus últimos seis partidos, puede generar algo de optimismo, pero los visitantes siguen siendo los menos favoritos. Además, después de sufrir cuatro derrotas en sus últimas cinco salidas, los hinchas que viajen tendrán dudas sobre las opciones de su equipo.

Rendimiento reciente

Portugal, amistosos internacionales:

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Portugal, todas las competiciones:

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Chile, amistosos internacionales:

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Chile, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Portugal vs Chile / © Imago

Portugal utilizará este amistoso como plataforma de preparación para el Mundial, por lo que se espera que Diogo Costa sea titular en el arco, protegido por los centrales Ruben Dias y Goncalo Inacio.

Las estrellas del Paris Saint-Germain en el equipo local —Joao Neves, Vitinha, Nuno Mendes y Goncalo Ramos— no estarán disponibles este sábado. Aun así, Ruben Neves y Samu Costa deberían estar listos para operar en la base del mediocampo de Martínez, mientras Bruno Fernandes buscará abastecer a la línea ofensiva justo por delante de ellos.

El versátil Bernardo Silva estará preparado para arrancar abierto por la derecha, con Rafael Leao por la izquierda, y ambos ayudarán al delantero y capitán Cristiano Ronaldo en ataque.

En cuanto a Chile, el exjuvenil de Liverpool Lawrence Vigouroux no continuaría bajo los tres palos, detrás de una dupla de centrales formada por Guillermo Maripán e Iván Roman.

En el extremo opuesto del campo, Gonzalo Tapia, de Sao Paulo, probablemente liderará la línea ofensiva, acompañado por Lautaro Millán y Lucas Cepeda.

Posibles formaciones Portugal vs Chile

Portugal:

Diogo Costa; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Rúben Neves, Bernardo Silva; Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

Chile:

Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

Pronóstico Portugal vs Chile

Nuestro pronóstico: Portugal 3-1 Chile

Portugal espera sentar una base sólida antes de su debut mundialista del 17 de junio, y sería una sorpresa ver cualquier cosa que no sea una victoria para los locales.

Dicho eso, Chile ha disfrutado de una buena racha últimamente —aunque perdió en su último partido— y podría aparecer en el marcador si logra aprovechar sus momentos.

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