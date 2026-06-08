La escuadra dirigida por Nicolás Córdova bajará el telón de su periplo por Europa este martes 9 de junio, cuando se mida ante la República Democrática del Congo en el Stade de la Source de Orleans, Francia. Este duelo, que se disputará sin público en las tribunas, marcará el cierre de la doble fecha FIFA para la Selección chilena, que buscará lavar sus heridas tras el ajustado tropiezo por 2-1 sufrido frente a Portugal en Oeiras.

El objetivo del cuerpo técnico nacional es culminar la gira dejando una imagen más sólida luego del altísimo desgaste que significó chocar contra una potencia europea. Eso sí, la tarea no será nada fácil: el “Equipo de Todos” tendrá que vulnerar a un rocoso combinado africano que ya aseguró su presencia en el Mundial 2026, que viene de rescatar una igualdad en blanco ante Dinamarca y que afina la máquina para retornar a una cita planetaria tras más de medio siglo de espera.

Amistosos – 2026 1 RD Congo Cancelado Chile

Previa del partido RD Congo vs Chile

RD Congo llega al amistoso como selección clasificada al Mundial 2026 y con una base muy física, ordenada y difícil de vulnerar.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre viene de empatar 0-0 ante Dinamarca y afina detalles antes de viajar a Norteamérica. En el Mundial compartirá el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán, por lo que el partido ante Chile también le sirve como prueba ante un rival sudamericano.

Su gran fortaleza está en la solidez defensiva. Durante las Eliminatorias africanas recibió apenas seis goles en diez partidos de grupo. La idea del equipo es proteger el arco propio, recuperar y salir rápido con sus futbolistas de ataque.

Desabre consiguió armar un equipo al que es muy difícil convertirle goles, y esa estructura explica buena parte del crecimiento congoleño. Aunque cuenta con menos nombre que otras selecciones africanas, tiene futbolistas en ligas importantes y una mezcla interesante entre experiencia, potencia y velocidad.

RD Congo vuelve al Mundial por primera vez desde 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire. Aquella participación terminó con tres derrotas en fase de grupos y sin goles a favor, por lo que el equipo africano buscará en 2026 cambiar una historia marcada por cuentas pendientes.

Pronóstico RD Congo vs Chile / © Photosport

Chile llega golpeado por la derrota ante Portugal, pero con la necesidad de seguir probando nombres en el ciclo de Nicolás Córdova.

La Roja cayó 2-1 en Oeiras ante el equipo de Cristiano Ronaldo, en un partido donde fue superada durante largos pasajes. Portugal marcó diferencias con goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, mientras Lucas Cepeda descontó en los descuentos con un zurdazo que sirvió para maquillar el resultado.

Cabe destacar que el amistoso ante RD Congo asoma como una prueba distinta a la de Portugal. No tendrá el mismo peso mediático de enfrentar a Cristiano Ronaldo, pero sí será un examen físico y táctico ante una selección mundialista, fuerte en las transiciones y acostumbrada a defender con orden.

La formación proyectada muestra varios ajustes. Chile volvería a tener a Lawrence Vigouroux en el arco, Gabriel Suazo como capitán y una zona media con Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Agustín Arce. En ataque, Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia aparecen como cartas para darle movilidad al equipo.

El partido se trasladó a Orleans, Francia, después de que no pudiera disputarse en Cádiz. El amistoso estuvo en duda luego de que las autoridades españolas no autorizaran su realización por el brote de ébola en el país africano. Tras el cambio de sede, el encuentro quedó confirmado en el Stade de la Source y se disputará a puertas cerradas.

Ese ajuste obligó a modificar la logística de ambas selecciones, pero no alteró el objetivo deportivo: para Chile será el cierre de la gira europea; para RD Congo, otro ensayo antes de su regreso mundialista.

Rendimiento reciente

RD Congo, todas las competiciones:

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RD Congo, amistosos internacionales:

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Chile, todas las competiciones:

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Chile, amistosos internacionales:

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Noticias de los equipos

Pronóstico RD Congo vs Chile / © Photosport

RD Congo prepara una formación con varios nombres de recorrido internacional. Lionel Mpasi sería el arquero, con Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku en defensa.

En la zona media aparecerían Meschak Elia, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Nathanaël Mbuku, mientras que Yoane Wissa y Cedric Bakambu serían las principales referencias ofensivas del equipo de Sébastien Desabre.

Yoane Wissa es la principal figura ofensiva. El delantero, nacido en Francia y seleccionado congoleño, viene de competir en la Premier League y le entrega al equipo velocidad, potencia y gol. Chancel Mbemba, capitán y defensor de experiencia, es otro de los líderes del plantel.

Aaron Wan-Bissaka, formado en Inglaterra y ex Manchester United, suma recorrido europeo y oficio por la banda derecha. Otro nombre a seguir es Noah Sadiki, volante de 21 años que puede jugar como mediocampista defensivo, lateral o zaguero.

En cuanto a Chile, Nicolás Córdova mantendría a Lawrence Vigouroux en el arco. La defensa estaría compuesta por Felipe Faúndez, Iván Román, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, quien asoma como capitán.

En el mediocampo, La Roja formaría con Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Agustín Arce. Más arriba, Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia serían las cartas ofensivas para intentar dañar a una defensa congoleña que llega con buenos antecedentes.

Posibles formaciones RD Congo vs Chile

RD Congo:

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Meschak Elia, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.

Chile:

Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia.

Pronóstico RD Congo vs Chile

Nuestro pronóstico: RD Congo 1-1 Chile

RD Congo llega como selección mundialista, con una estructura defensiva sólida y mejores indicadores previos en el análisis de datos. El equipo africano recibió pocos goles en su camino clasificatorio y viene de empatar 0-0 ante Dinamarca, lo que refuerza su perfil de rival difícil de quebrar.

Chile, en cambio, viene de perder 2-1 ante Portugal, pero dejó una señal en el cierre con el gol de Lucas Cepeda y tendrá una prueba distinta, menos mediática pero muy exigente en lo físico y táctico.

El dato estadístico inclina levemente la balanza hacia RD Congo, aunque el contexto de amistoso, la rotación y la necesidad de Córdova de cerrar la gira con una mejor imagen permiten proyectar un duelo cerrado, con opciones para ambos y un empate como desenlace probable.

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