Everton recibe a San Luis en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la tercera fecha de la Zona B de la Copa Chile 2026, en un duelo en el que ambos elencos llegan obligados a sumar para meterse en la pelea por la clasificación a octavos de final del certamen.
Será además el debut de los Ruleteros en la fase de grupos de la copa, al igual que todos los elencos de Primera División. Los Canarios, en tanto, suman apenas un punto en sus dos primeros partidos ante Deportes Copiapó.
¿Quién transmite Everton vs San Luis por la Copa Chile 2026?
El compromiso entre Everton y San Luis de Quillota no tendrá transmisión de TV ni streaming.
¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs San Luis por la Copa Chile 2026?
Everton vs San Luis de Quillota juegan este sábado 20 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Sausalito por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Chile.
- Fecha: Sábado 20 de junio
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Sausalito, Viña del Mar
Árbitros de Everton vs San Luis
- Árbitro: Dione Rissios
- 1er asistente: Sergio Lagos
- 2do asistente: Cristián Espíndola
- 4to árbitro: Piero Maza
¿Cómo llegan Everton vs San Luis?
Everton llega a este partido con una derrota ante Palestino por 2-1 por el Campeonato Nacional 2026, la que frenó un buen impulso del elenco Ruletero. De hecho, en los últimos cinco compromisos solo registra esa caída.
Los quillotanos también tienen solo un traspié en sus últimas cinco presentaciones, aunque ésta fue el lejano 10 de mayo contra Antofagasta. Su último encuentro fue victoria por 1-0 frente a San Marcos de Arica.
Formaciones de Everton vs San Luis
Posible formación de Everton: Esteban Kirkman; Cristopher Barrera, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Lucas Soto, Valentín Vidal, Alan Medina, Benjamín Berríos, Emiliano Ramos; y Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.
Posible formación de San Luis de Quillota: Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos y Sebastián Parada. DT: Humberto “Chupete” Suazo