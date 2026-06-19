Datos Clave El veredicto: El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP acogió parcialmente un requerimiento del Cacique, obligando al club demandado a pagar en un plazo máximo de 15 días. Cifra millonaria: El monto exacto de la indemnización asciende a los 56.877 dólares (poco más de 51 millones de pesos chilenos). Escala a la justicia ordinaria: El equipo afectado no se quedará de brazos cruzados y confirmó que mantiene acciones legales en curso ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Mientras el plantel de Colo Colo disfruta de un sólido liderato y prepara sus próximos desafíos en la Copa Chile, en las oficinas de Blanco y Negro celebran una importante victoria, pero esta vez lejos de las canchas. El Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP falló a favor del cuadro de Macul en una silenciosa, pero millonaria disputa legal que mantenía en vilo a un histórico equipo del sur del país. Lo que para el “Cacique” significa una inyección de capital fresco, para la dirigencia demandada se ha transformado en una verdadera pesadilla financiera que amenaza con desestabilizar por completo sus operaciones para lo que resta de la temporada 2026.

¿Por qué Provincial Osorno debe pagarle millones a Colo Colo?

El club que recibió este balde de agua fría es Deportes Provincial Osorno, actual animador de la Segunda División Profesional. A través de un dramático comunicado oficial, los “Toros” confirmaron la notificación de la ANFP que los obliga a pagar 56.877 dólares a Blanco y Negro.

El motivo de esta contienda radica en los derechos de formación del mediocampista Carlos Soto. El volante de 24 años, que hoy es pieza regular en el elenco osornino, realizó gran parte de su proceso formativo en el Estadio Monumental, aunque jamás logró debutar oficialmente en el primer equipo albo.

Desde Provincial Osorno no ocultaron su molestia, catalogando la resolución como “un golpe duro” que “atenta directamente contra la continuidad operativa y financiera del club”, viéndose en la obligación de pedir apoyo a su hinchada y a la comunidad local para lograr reunir el dinero en el acotado plazo de 15 días.

La rebelión del ascenso: El caso que destapa una olla a presión ante la FNE

El caso de Carlos Soto está lejos de ser un hecho aislado y destapa una problemática mucho más profunda en la estructura del fútbol chileno. Históricamente, el cobro de derechos de formación a equipos de divisiones menores (como la Segunda División, que tiene presupuestos ínfimos en comparación a Primera) solía resolverse mediante “acuerdos de caballeros” o se flexibilizaba para no quebrar a las instituciones más pequeñas.

Sin embargo, Blanco y Negro decidió cambiar la estrategia e inició una ofensiva judicial masiva en la ANFP para cobrar estos montos rezagados. Esta postura generó una profunda fractura. De hecho, Jorge Vidal, presidente de Osorno, acusó semanas atrás a Daniel Morón de romper acuerdos de palabra.

Ante esta presión asfixiante, Osorno decidió llevar la batalla más allá del fútbol. La dirigencia sureña confirmó en su escrito que mantienen acciones ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), argumentando la “improcedencia de este tipo de cobros”. Una jugada legal que podría marcar un precedente histórico sobre cómo los clubes “grandes” ejercen su poder económico sobre las instituciones del ascenso.

Sigue en Alairelibre.cl todas las resoluciones de la ANFP y el desenlace de este conflicto legal.

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