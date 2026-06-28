Datos Clave La U por el liderato: Universidad de Chile vs Unión San Felipe se juega a las 17:30 por la cima del Grupo D. Inicio del mata-mata: Sudáfrica vs Canadá abre los 16avos del Mundial a las 15:00 horas. Canales del día: La Copa Chile va por TNT Sports Premium y el Mundial por DSports.

El fin de semana largo continúa con una jornada cargada de fútbol. Este domingo la agenda combina fútbol chileno, con nueve partidos por la Copa Chile, y el arranque de los 16avos de final del Mundial 2026. Acá tienes la guía completa con horarios, estadios y dónde ver cada duelo en Chile.

El plato fuerte local lo servirá Universidad de Chile, que recibe a Unión San Felipe en el Estadio Nacional buscando el liderato del Grupo D. En el plano internacional, la Copa del Mundo estrena su fase de eliminación directa con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los anfitriones del torneo.

¿Qué partidos de Copa Chile se juegan hoy?

La cuarta fecha de la Copa Chile reparte nueve partidos a lo largo del día, con cuatro de ellos por televisión.

Hora Partido Estadio Dónde ver 12:30 Cobresal vs Deportes Antofagasta Por confirmar Sin TV 12:30 Deportes La Serena vs Cobreloa Por confirmar TNT Sports Premium 15:00 Unión La Calera vs Santiago Wanderers Nicolás Chahuán TNT Sports Premium 15:00 Huachipato vs Deportes Temuco Estadio Huachipato Sin TV 16:00 Curicó Unido vs U. de Concepción La Granja Sin TV 17:00 O’Higgins vs Deportes Recoleta El Teniente Sin TV 17:00 Rangers vs Ñublense Por confirmar Sin TV 17:30 Universidad de Chile vs Unión San Felipe Estadio Nacional TNT Sports Premium 20:00 Deportes Puerto Montt vs Deportes Concepción Chinquihue TNT Sports Premium

¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?

Hoy arrancan los 16avos de final, aunque con un solo partido en agenda. El grueso de la ronda de los 32 mejores se concentra desde el lunes.

Hora Partido Estadio Dónde ver 15:00 Sudáfrica vs Canadá SoFi Stadium, Los Ángeles DSports

¿Cuáles son los partidos imperdibles y dónde verlos?

En el fútbol chileno, el duelo de la jornada es Universidad de Chile ante Unión San Felipe (17:30) por TNT Sports Premium y HBO Max, con los azules obligados a ganar para treparse a la cima del Grupo D.

En el Mundial, la atención estará en el estreno de los 16avos con Sudáfrica y Canadá (15:00) por DSports. Eso sí, hoy ningún partido del Mundial va por señal abierta: los duelos gratis por Chilevisión se retoman el lunes con Brasil ante Japón. Una jornada para seguir de cerca el fútbol chileno y el arranque del mata-mata mundialista.