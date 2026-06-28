El fin de semana largo continúa con una jornada cargada de fútbol. Este domingo la agenda combina fútbol chileno, con nueve partidos por la Copa Chile, y el arranque de los 16avos de final del Mundial 2026. Acá tienes la guía completa con horarios, estadios y dónde ver cada duelo en Chile.
El plato fuerte local lo servirá Universidad de Chile, que recibe a Unión San Felipe en el Estadio Nacional buscando el liderato del Grupo D. En el plano internacional, la Copa del Mundo estrena su fase de eliminación directa con el duelo entre Sudáfrica y Canadá, uno de los anfitriones del torneo.
¿Qué partidos de Copa Chile se juegan hoy?
La cuarta fecha de la Copa Chile reparte nueve partidos a lo largo del día, con cuatro de ellos por televisión.
|Hora
|Partido
|Estadio
|Dónde ver
|12:30
|Cobresal vs Deportes Antofagasta
|Por confirmar
|Sin TV
|12:30
|Deportes La Serena vs Cobreloa
|Por confirmar
|TNT Sports Premium
|15:00
|Unión La Calera vs Santiago Wanderers
|Nicolás Chahuán
|TNT Sports Premium
|15:00
|Huachipato vs Deportes Temuco
|Estadio Huachipato
|Sin TV
|16:00
|Curicó Unido vs U. de Concepción
|La Granja
|Sin TV
|17:00
|O’Higgins vs Deportes Recoleta
|El Teniente
|Sin TV
|17:00
|Rangers vs Ñublense
|Por confirmar
|Sin TV
|17:30
|Universidad de Chile vs Unión San Felipe
|Estadio Nacional
|TNT Sports Premium
|20:00
|Deportes Puerto Montt vs Deportes Concepción
|Chinquihue
|TNT Sports Premium
¿Qué partidos del Mundial 2026 hay hoy?
Hoy arrancan los 16avos de final, aunque con un solo partido en agenda. El grueso de la ronda de los 32 mejores se concentra desde el lunes.
|Hora
|Partido
|Estadio
|Dónde ver
|15:00
|Sudáfrica vs Canadá
|SoFi Stadium, Los Ángeles
|DSports
¿Cuáles son los partidos imperdibles y dónde verlos?
En el fútbol chileno, el duelo de la jornada es Universidad de Chile ante Unión San Felipe (17:30) por TNT Sports Premium y HBO Max, con los azules obligados a ganar para treparse a la cima del Grupo D.
En el Mundial, la atención estará en el estreno de los 16avos con Sudáfrica y Canadá (15:00) por DSports. Eso sí, hoy ningún partido del Mundial va por señal abierta: los duelos gratis por Chilevisión se retoman el lunes con Brasil ante Japón. Una jornada para seguir de cerca el fútbol chileno y el arranque del mata-mata mundialista.