Universidad de Chile se enfrenta ante Unión San Felipe por la fecha 4 de la Copa Chile 2026, en un duelo de alta importancia, ya que son los dos clubes que pelean entre el primer y segundo lugar del Grupo D del certamen nacional. Los Azules vienen de un complejo empate ante La Calera a mitad de semana, mientras que el Uní Uní se impuso hace una semana de visita ante los Cementeros.

Es un compromiso válido por la cuarta jornada del certamen, pero es el tercero de los universitarios, dado que los elencos de Primera División se estrenaron más tarde que los del Ascenso. En esta misma zona también están Unión La Calera y Santiago Wanderers.

¿Quién transmite U de Chile vs San Felipe por la Copa Chile 2026?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Unión San Felipe será emitido por las señales de TNT Sports Premium para la TV, mientras que para las plataformas de streaming el encargado de la transmisión será la aplicación HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs San Felipe?

El duelo entre los Azules y el Uní Uní se juega este domingo 28 de junio a las 17:30 horas por la Copa Chile 2026.

Fecha: Domingo 28 de junio de 2026

Hora: 17:30 horas

Estadio: Nacional, Ñuñoa.

Árbitros de U de Chile vs San Felipe

Árbitro: Mario Salvo

1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: Diego Gamboa

4to árbitro: Brenda Cisternas

¿Cómo llegan U de Chile vs San Felipe?

Universidad de Chile tuvo un arranque de más a menos en la Copa Chile 2026, ya que en su debut golearon de locales a Santigao Wanderers (4-1), mientras que en su segundo encuentro visitaron a Unión La Calera e igualaron en un complejo encuentro (3-3), donde los universitarios perdieron a Maximiliano Guerrero por tarjeta roja.

Por su parte, Unión San Felipe registra tres partidos jugados en la copa. Los Textileros ostentan 6 puntos. Tres los consiguieron en sus duelos de marzo ante Santiago Wanderers y los otros tres en su último encuentro ante Unión La Calera, que fue victoria por 2-0 hace una semana.

Formaciones de U de Chile vs San Felipe

Posible formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Posible formación de San Felipe: Por confirmar.

U de Chile vs San Felipe minuto a minuto