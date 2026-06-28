Datos Clave Novedad en el once: Un canterano entra a la formación titular de la U ante Unión San Felipe. Coloccini en la banca: Sigue al mando de forma interina mientras Fernando Gago se recupera. Por la cima: La U busca el liderato del Grupo D de la Copa Chile.

Universidad de Chile vuelve a la cancha con novedades. Este domingo, desde las 17:30 horas, el Romántico Viajero recibe a Unión San Felipe en el Estadio Nacional por la Copa Chile, buscando el liderato del Grupo D, y lo hará con una sorpresa en su formación titular.

El equipo llega tras empatar 3-3 con Unión La Calera y tiene la opción de adueñarse de la cima. En la banca seguirá Fabricio Coloccini, que dirige de forma interina mientras Fernando Gago se recupera del infarto que sufrió hace una semana. El argentino ya fue dado de alta y avanza en su rehabilitación en casa.

¿Cuál es la sorpresa en la formación de la U?

La principal novedad está en el mediocampo. Según informó Bolavip, la ausencia de Maximiliano Guerrero, expulsado en el partido anterior, le abre la puerta a la titularidad al canterano Elías Rojas, un juvenil que se ha hecho cada vez más determinante. Con ese movimiento, Ignacio Vásquez vuelve al once para acompañar a Juan Martín Lucero en ataque, tras los dos goles del delantero ante La Calera.

¿Cómo formaría la U ante San Felipe?

Coloccini repetiría la línea de cuatro que igualó ante La Calera. La formación probable de la U es: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

¿Qué novedades hay en los citados?

La gran novedad en la nómina es el regreso de Javier Altamirano, que se había perdido los duelos ante Santiago Wanderers y Unión La Calera por una pubalgia. También aparecen los juveniles Franco Fernández, Vicente Ramírez, Matías Riquelme y Andrés Bolaño, en una citación que vuelve a mirar a la cantera.

La nómina completa de la U: