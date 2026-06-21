Argentina y Austria se miden este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas, desde las 13:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La Albiceleste llega encendida después de vencer 3-0 a Argelia con una actuación brillante de Lionel Messi.

Austria, en tanto, también arrancó con triunfo tras superar 3-1 a Jordania en San Francisco. Por eso, el cruce aparece como un duelo clave en la parte alta de la zona: el ganador quedará muy cerca de asegurar su paso a los dieciseisavos de final.

¿Qué canal transmite Argentina vs Austria EN VIVO?

El partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

ChileVisión

ChileVisión 4K

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria?

Argentina vs Austria se juega este lunes 22 de junio a las 13:00 horas de Chile.

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026 Hora: 13:00 horas de Chile

13:00 horas de Chile Estadio: Dallas, Estados Unidos

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y enfrentará a las dos selecciones que comenzaron ganando en la zona.

¿Dónde ver Argentina vs Austria ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Austria?

Argentina vs Austria tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.

El partido se podrá ver sin costo por:

ChileVisión

ChileVisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

Formación de Argentina vs Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Scaloni evalúa cambios tras el triunfo ante Argelia. Nahuel Molina y Julián Álvarez ya sumaron minutos y tienen opciones de volver al once, mientras que la gran duda táctica pasa por mantener a Thiago Almada o apostar por Nicolás González.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, David Alaba; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

DT: Ralf Rangnick.

Austria llega con una estructura competitiva y con David Alaba como líder natural. El defensor del Real Madrid es capitán, referencia futbolística y una pieza clave tanto para sostener al equipo como para iniciar el juego desde atrás.

¿Cómo llegan Argentina vs Austria al Mundial 2026?

Argentina llega con el impulso de un debut contundente. El equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Argelia en Kansas City, con un triplete de Lionel Messi, y empezó la defensa del título con una señal fuerte para todo el grupo.

La Albiceleste venía de una preparación sólida, con triunfos ante Islandia, Honduras, Zambia y Mauritania. Ahora, ante Austria, buscará repetir una actuación dominante para dejar prácticamente sellado su boleto a los dieciseisavos de final.

Austria también llega con confianza. El equipo de Ralf Rangnick derrotó 3-1 a Jordania en su estreno y se metió de inmediato en la pelea por los primeros lugares del Grupo J.

El cuadro europeo viene en buena dinámica, con victorias recientes ante Túnez, República de Corea y Ghana. Frente a Argentina tendrá su prueba más exigente: competir contra el campeón del mundo y sostener una intensidad alta durante los 90 minutos.

¿Cómo está el Grupo J del Mundial 2026?

El Grupo J del Mundial 2026 está integrado por Argentina, Austria, Jordania y Argelia.

Ranking – World Cup Grp. J – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Argentina Argentina 3 1 1 0 0 3 3 0 2 Austria Austria 3 1 1 0 0 1 3 1 3 Jordania Jordania 0 1 0 0 1 -5 1 3 4 Argelia Argelia 0 1 0 0 1 -6 0 3

Argentina y Austria llegan igualados en puntos, aunque la Albiceleste lidera por diferencia de gol. El ganador quedará muy cerca de avanzar de ronda, mientras que el perdedor deberá definir su suerte en la última fecha.

¿Cuál es el historial entre Argentina y Austria en Mundiales?

Argentina y Austria nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

El historial entre ambas selecciones registra dos amistosos. El primero fue el 21 de mayo de 1980 en el Estadio Prater de Viena, donde Argentina ganó 5-1 con una actuación histórica de Diego Maradona, autor de un triplete. Los otros goles fueron de Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque.

El segundo antecedente fue el 3 de mayo de 1990, también en Viena, en la antesala del Mundial de Italia. Austria se puso en ventaja con gol de Manfred Zsak, pero Argentina empató 1-1 gracias a Jorge Burruchaga.

El cruce de este lunes será el primero entre ambas selecciones en una competencia oficial FIFA y llega con los dos equipos en la cima del Grupo J.