Noruega y Senegal se miden este lunes 22 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, desde las 20:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo europeo llega con impulso tras golear 4-1 a Irak en el debut, con dos goles de Erling Haaland.

Senegal, en cambio, quedó obligado a reaccionar luego de caer 3-1 frente a Francia. Los Leones de Teranga mostraron momentos de peligro al contragolpe, pero ahora necesitan sumar para no quedar bajo presión extrema antes de la última fecha de la fase de grupos.

¿Qué canal transmite Noruega vs Senegal EN VIVO?

El partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

ChileVisión

ChileVisión 4K

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Noruega vs Senegal?

Noruega vs Senegal se juega este lunes 22 de junio a las 20:00 horas de Chile.

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas de Chile

20:00 horas de Chile Estadio: Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Noruega puede quedar muy cerca de la clasificación si vuelve a ganar, mientras que Senegal necesita levantar cabeza después de su caída en el debut.

¿Dónde ver Noruega vs Senegal ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Noruega vs Senegal?

Noruega vs Senegal tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.

El partido se podrá ver sin costo por:

ChileVisión

ChileVisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Formación de Noruega vs Senegal

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan; Sander Berge, Kristian Thorstvedt; Antonio Nusa, Martin Ødegaard, Jens Petter Hauge; Erling Haaland.

DT: Ståle Solbakken.

Noruega apuesta por un equipo físico, intenso y con mucha pegada. Haaland será la referencia ofensiva, mientras Martin Ødegaard manejará los tiempos del ataque y Sørloth aparece como otra alternativa de potencia para acompañar el peso ofensivo del equipo.

Senegal: Edouard Mendy; El Hadji Malick Diouf, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

DT: Pape Thiaw.

Senegal necesita sostenerse desde la experiencia de Koulibaly, Mendy, Gueye y Mané. El equipo africano tiene velocidad para lastimar al contragolpe, especialmente con Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr como cartas de peligro.

¿Cómo llegan Noruega vs Senegal al Mundial 2026?

Noruega llega fuerte después de su estreno en el Grupo I. El equipo de Ståle Solbakken venció 4-1 a Irak en Boston, con una actuación dominante y dos goles de Erling Haaland, que volvió a marcar diferencias en el área.

El conjunto europeo tiene una estructura reconocible: presión alta, orden defensivo y juego directo cuando aparecen los espacios. Ødegaard es el encargado de darle claridad al último tercio, mientras que Haaland transforma cualquier pelota cerca del área en una amenaza real.

Senegal, en tanto, viene de perder 3-1 ante Francia en el New York New Jersey Stadium. Los Leones de Teranga compitieron durante varios pasajes del partido, pero terminaron cediendo ante la jerarquía francesa en la segunda parte.

El cuadro africano necesita una respuesta inmediata. Una segunda derrota lo dejaría muy complicado en el grupo, por lo que este partido ante Noruega tiene aroma de final anticipada para sus opciones de seguir con vida en el Mundial 2026.

¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?

El Grupo I del Mundial 2026 está integrado por Noruega, Francia, Senegal e Irak.

Ranking – World Cup Grp. I – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Noruega Noruega 3 1 1 0 0 2 4 1 2 Francia Francia 3 1 1 0 0 1 3 1 3 Senegal Senegal 0 1 0 0 1 -5 1 3 4 Irak Irak 0 1 0 0 1 -7 1 4

Noruega puede encaminar su clasificación con otra victoria. Senegal, por su parte, necesita sumar para no llegar a la última fecha dependiendo de un escenario demasiado complejo.

¿Cuál es el historial entre Noruega vs Senegal?

Noruega y Senegal registran un antecedente entre selecciones adultas.

El único cruce fue el 1 de marzo de 2006, en un amistoso que terminó con triunfo senegalés por 2-1. Ese registro le da un pequeño guiño histórico a los africanos, aunque el contexto actual es muy distinto: Noruega llega con Haaland encendido y Senegal con la obligación de reaccionar para no quedar al borde de la eliminación.