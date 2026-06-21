Jordania y Argelia se miden este lunes 22 de junio en el Estadio de la Bahía de San Francisco, desde las 23:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ambos llegan sin puntos y con muy poco margen de error después de caer en su estreno.

Jordania perdió 3-1 ante Austria en un partido donde mostró carácter, pero terminó pagando caro los golpes del segundo tiempo. Argelia, en tanto, cayó 3-0 frente a Argentina y ahora necesita reaccionar para mantener viva su pelea por avanzar a los dieciseisavos de final.

¿Qué canal transmite Jordania vs Argelia EN VIVO?

El partido entre Jordania y Argelia por el Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

No tendrá transmisión por TV abierta en Chile.

TV de pago:

DSports 610/1610

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Jordania vs Argelia?

Jordania vs Argelia se juega este lunes 22 de junio a las 23:00 horas de Chile.

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026 Hora: 23:00 horas de Chile

23:00 horas de Chile Estadio: Bahía de San Francisco, Estados Unidos

El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Una victoria puede devolver al ganador a la pelea, mientras que una derrota dejaría el camino cuesta arriba antes de la última jornada.

¿Dónde ver Jordania vs Argelia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. Además, DSports transmitirá el compromiso por sus señales 610 y 1610, junto a DIRECTV 4K.

¿Dónde ver GRATIS Jordania vs Argelia?

Jordania vs Argelia no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Además, podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Formación de Jordania vs Argelia

Jordania: Yazeed Abu Laila; Abdullah Nasib, Ehsan Haddad, Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab; Amer Jamous, Ibrahim Saadeh, Noor Al-Rawabdeh; Mousa Al-Tamari, Ali Olwan y Mahmoud Al Mardi.

DT: Jamal Sellami.

Jordania necesita recuperar orden sin perder valentía. Mousa Al-Tamari será clave para acelerar en el último tercio, mientras que Ali Olwan llega como una de sus cartas más peligrosas después de marcar en el debut ante Austria.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Mohamed Tougaï, Rayan Aït-Nouri; Ibrahim Maza, Ramiz Zerrouki, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

DT: Vladimir Petkovic.

Argelia tiene más oficio y mejores variantes en ataque. Mahrez, Amoura y Gouiri aparecen como nombres capaces de cambiar el partido si el equipo logra sostener la posesión y encontrar espacios ante una defensa jordana que viene de sufrir.

¿Cómo llegan Jordania vs Argelia al Mundial 2026?

Jordania llega golpeada, pero no destruida. En su debut mundialista cayó 3-1 ante Austria, aunque logró igualar parcialmente con gol de Ali Olwan tras una buena respuesta en el arranque del segundo tiempo.

El equipo de Jamal Sellami tuvo momentos de resistencia, pero terminó cediendo por un autogol de Yazan Al-Arab y un penal de Marko Arnautović en los descuentos. Ahora necesita competir con más precisión, porque otro tropiezo lo dejaría casi sin margen en el Grupo J.

Argelia también llega con urgencia. Los Zorros del Desierto perdieron 3-0 ante Argentina, en un partido donde resistieron durante varios pasajes, pero terminaron superados por la jerarquía de Lionel Messi y compañía.

Antes del Mundial, el equipo de Vladimir Petkovic había mostrado señales fuertes, con triunfos ante Bolivia y Países Bajos, además de una goleada 7-0 sobre Guatemala. Por eso, ante Jordania tiene la obligación de transformar ese potencial en puntos.

¿Cómo está el Grupo J del Mundial 2026?

El Grupo J del Mundial 2026 está integrado por Argentina, Austria, Jordania y Argelia.

Ranking – World Cup Grp. J – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Argentina Argentina 3 1 1 0 0 3 3 0 2 Austria Austria 3 1 1 0 0 1 3 1 3 Jordania Jordania 0 1 0 0 1 -5 1 3 4 Argelia Argelia 0 1 0 0 1 -6 0 3

Argentina y Austria arrancaron con ventaja en la zona. Por eso, Jordania y Argelia llegan a este partido con una presión enorme: ganar los devuelve a la pelea, pero perder los dejaría dependiendo de una combinación muy difícil en la última fecha.

¿Cuál es el historial entre Jordania y Argelia?

Jordania y Argelia registran un solo antecedente entre selecciones adultas.

El único cruce fue el 30 de mayo de 2004, en un amistoso que terminó igualado 1-1. El duelo de este lunes será el primer enfrentamiento oficial entre ambos y llega en un contexto de máxima urgencia para los dos: sin puntos, con el Grupo J apretando y con la necesidad de reaccionar antes de que sea demasiado tarde.