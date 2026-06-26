Datos Clave El anuncio oficial: Se acabó el misterio. Pablo Milad confirmó la llegada del VAR al Ascenso, asegurando que la licitación ya fue adjudicada y los recursos están garantizados. Fecha de estreno: La tecnología comenzará a operar a partir de la primera fecha de la segunda rueda del campeonato de la Primera B 2026 (Clausura), programada para mediados de julio. El último obstáculo: Aunque el proyecto está financiado, su puesta en marcha debe ser ratificada mediante votación en un Consejo de Presidentes extraordinario, paso que se considera un mero trámite.

La tecnología por fin hará justicia en el complejo torneo del Ascenso chileno. En medio de los homenajes por el décimo aniversario de la obtención de la Copa América Centenario, realizados este viernes en Juan Pinto Durán, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aprovechó la instancia para soltar la bomba que sacudió a los equipos de la segunda categoría: el VAR ya es una realidad para la Primera B 2026.

¿Cuándo empieza a funcionar el video arbitraje en la categoría?

La llegada de la Asistencia al Árbitro por Video (VAR) era un grito a voces que semana a semana ganaba fuerza debido a las constantes jugadas polémicas que definían partidos clave por el ascenso o el descenso.

El mandamás del fútbol chileno fue categórico respecto a los plazos y la financiación del proyecto, sepultando las dudas sobre la viabilidad económica de la medida en una división golpeada por los presupuestos ajustados.

“Los recursos ya están destinados. Hubo una buena licitación para las empresas que prestan el servicio del VAR y se adjudicó de buena forma. Habrá VAR en la segunda etapa del campeonato para tener una mayor objetividad en los cobros”, aseguró Milad ante los medios presentes.

Según los calendarios de Quilín, la intención es que el sistema debute oficialmente desde la primera fecha de la segunda rueda, programada para el próximo 18 de julio.

El trámite clave que falta para encender las pantallas

A pesar de que la ANFP ya firmó los contratos con la empresa proveedora, en el fútbol chileno nada es oficial hasta que los dueños de los clubes levantan la mano.

Milad fue claro en precisar que el paso definitivo dependerá única y exclusivamente de los dirigentes de la categoría. “La aprobación debe ser exclusiva por parte de los clubes de la Primera B”, sentenció el dirigente.

Para ello, se deberá convocar a un Consejo de Presidentes extraordinario donde se someterá a votación la iniciativa. Sin embargo, en los pasillos del ente rector dan por descontado que la medida será aprobada por unanimidad, dado que ha sido una exigencia transversal de todas las instituciones.

La caída del “VAR Light” y la lucha de los dirigentes

La implementación de esta tecnología es el resultado de una larga presión dirigencial. Uno de los críticos más acérrimos de la falta de herramientas para los árbitros ha sido Marcelo Salas. El presidente de Deportes Temuco levantó la voz en múltiples ocasiones tras sentirse perjudicado por cobros dudosos que afectaron directamente las aspiraciones de su escuadra.

Ante la presión, la ANFP llegó a estudiar la posibilidad de implementar un “VAR Light”, un sistema con menos cámaras y un costo operativo mucho más bajo. No obstante, esa idea terminó siendo desechada, apostando finalmente por una licitación completa que garantizará el mismo estándar tecnológico que actualmente impera en la Primera División.