Datos Clave La postura de Ortiz: “Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación.” La competencia en el arco: Vozinha y Maureira pelearán el puesto sin que el nombre defina nada. El mensaje clave: “El nombre no me va a cambiar la forma de pensar.”

Hace apenas unos días, la versión que circulaba era que Fernando Ortiz no estaba de acuerdo con la llegada de Vozinha a Colo Colo. Anoche, en la conferencia de prensa post partido ante Deportes Limache, el Tano salió a desmentirlo con una contundencia que nadie esperaba.

“Claro que estoy feliz, tenemos un mundialista en Colo Colo, como no lo voy a estar. Su actuación ha hecho que nos fijemos en él. Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación”, fue la primera respuesta del técnico argentino al ser consultado por el arquero caboverdiano, cuyo fichaje Aníbal Mosa confirmó en la previa del mismo partido con un contrato de 18 meses.

La competencia que plantea Ortiz en el arco de Colo Colo

El entrenador fue claro respecto a cómo manejará la llegada del mejor arquero del Mundial 2026 junto al canterano Gabriel Maureira: “Va a haber una linda competencia entre Vozinha, Gabriel y los demás que están. Es un mundialista, todos sabemos lo que pasó en el Mundial, le va a aportar mucho a los jóvenes con su experiencia”, señaló, dejando en claro que valora el impacto formativo del caboverdiano más allá del rendimiento puro.

El mensaje de Ortiz sobre la fama de Vozinha

Al ser consultado sobre si la masiva presencia mediática del golero, que pasó de 50 mil a casi 30 millones de seguidores en Instagram durante el Mundial, podría generar una “obligación” de hacerlo jugar, Ortiz fue categórico: “El jugador que llega y pueda llegar a Colo Colo va a competir. El nombre no me va a cambiar la forma de pensar. El que tenga que jugar va a jugar”.

Y cerró sin dejar espacio a interpretaciones: “Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar. Sino va a seguir Gabriel y, si Gabriel se distrae, va a atajar el que mejor esté”. Dicho y hecho: 30 millones de seguidores en Instagram no dan ni quitan minutos en el Monumental.