Colo Colo dio el gran golpe al mercado en el fútbol chileno. Los albos ficharon a Vozinha, arquero revelación del Mundial 2026 y su traspaso hizo ruido en todo el planeta.

Si bien el portero aún no hace su debut oficial con la camiseta del Cacique, en el Estadio Monumental ya sacan cuentas alegres con la operación. Esto porque desde que se hizo oficial su llegada, el Popular ha sumado cerca de cien mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Vozinha causa furor en las redes sociales de Colo Colo

Vozinha fue una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo. El guardameta de Cabo Verde cautivó a los fanáticos futboleros y rápidamente pasó de tener 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram a casi 30 millones. La locura por el guardameta se ha ido traspasando poco a poco a Colo Colo, que en las últimas horas ha visto un incremento en sus seguidores en la red social.

Si bien el Cacique es el club más seguido en la plataforma, el pasado viernes alrededor de las 20:00 horas contaba con 2.655.202 millones de seguidores en su perfil. Sin embargo, a la fecha tiene 2.722.250, es decir, casi 70 mil más que hace 72 horas.

La cifra podría ir aumentando con el correr de los días, puesto que Vozinha aún no ha hecho publicaciones respecto a su arribo al Estadio Monumental. De esta forma, el portero no solo llegará a reforzar al equipo, sino que su figura también ayudará a posicionar al club en el mundo.

¿Cuándo debutará Vozinha en Colo Colo?

Pese a que Colo Colo hizo oficial el fichaje de Vozinha el pasado viernes el portero aún no ha arribado a nuestro país, por lo que su estreno no parece estar muy cercano.

Una vez llegue a Chile el guardameta deberá ponerse a disposición de Fernando Ortiz, quien tendrá la última palabra respecto a cuándo se estrenará el arquero caboverdiano.

Eso sí, el propio ‘Tano’ advirtió que el golero no tiene la titularidad asegurada. “Va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar. Sino va a seguir Gabriel (Maureira) y, si Gabriel se distrae, va a atajar el que mejor esté”, advirtió tras confirmarse su llegada.