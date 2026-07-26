Datos Clave Nueva lesión: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho lo dejó fuera del duelo ante O’Higgins. Su historial en Boca: 28 partidos perdidos por lesión desde que llegó en enero de 2025. La versión del regreso: Viene más desde Argentina que de Colo Colo, según Edson Figueroa.

La estadía de Carlos Palacios en Boca Juniors acumula más lesiones que partidos. El chileno ha sufrido distintos problemas físicos desde que llegó al club en enero de 2025, perdiéndose un total de 28 encuentros por lesión. Y la racha no para: una sobrecarga en el músculo pectíneo derecho lo dejó fuera del duelo de ida ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, apenas semanas después de su regreso oficial tras siete meses de inactividad.

Ese panorama es el que abre la puerta a una posibilidad en Colo Colo. Según el comunicador Edson Figueroa, Carlos Palacios podría tener chances de volver al Estadio Monumental en este mercado: “Ojo con Carlos Palacios. No está muy considerado en Boca y volvió a tener una lesión. Ojo también con el discurso que ha tenido Colo Colo de pensar en el año 2027, tal vez de llevarlo de a poco”, señaló.

La situación de Palacios en Boca Juniors que abre la puerta

El volante reapareció tras una inactividad de 220 días, cuando ingresó apenas 17 minutos desde el banco en el cruce de Copa Argentina frente a Sarmiento. Ese puñado de minutos fue su única aparición oficial en todo el primer semestre de 2026, y la nueva sobrecarga muscular lo obligó a parar nuevamente.

Un detalle interesante: Boca le cambió el dorsal del 8 al 7, el mismo número que usó en Colo Colo durante sus mejores momentos, lo que algunos leen como una señal de que el club quiere retenerlo. Pero la realidad del campo habla por sí sola.

Por qué el regreso de Palacios a Colo Colo viene más desde Argentina

Figueroa fue claro en no inflar la versión: “No estoy dando una certeza de que va a ser así, pero no descarto que se estén evaluando posibilidades y que Boca esté cediendo ante algunas situaciones. Esto viene más desde Argentina que de Colo Colo y el jugador tiene muchas ganas”.

En Macul, por ahora, las prioridades declaradas sigue siendo Diego Valdés, aunque la mirada al 2027 que ha mencionado Aníbal Mosa podría encajar con una apuesta de bajo riesgo por recuperar a “La Joya“.