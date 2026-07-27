Noticias de Colo Colo hoy 27 de julio: El millonario sueldo del nuevo refuerzo, la frase enigma del “10” y un retorno bomba
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Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" arrancó la segunda rueda del Campeonato Nacional de la mejor manera, venciendo a Deportes Limache y sacando una abismal ventaja de 12 puntos en la cima de la tabla. Mientras el juvenil Felipe Raipán volvió a ser héroe, en las oficinas se filtró el sueldo de la gran figura del Mundial 2026 que llega al arco albo, Claudio Aquino sembró dudas sobre su futuro y se confirmó el sorpresivo regreso de Damián Pizarro al fútbol chileno.
El reinicio del Campeonato Nacional 2026 no pudo ser más favorable para Colo Colo. El Estadio Monumental fue testigo de un inicio arrollador en la segunda rueda tras superar por 3-1 a Deportes Limache, el único rival que se le había resistido al equipo durante la presente temporada. La victoria no solo sirvió para sacudirse de esa mala racha ante los “Tomateros”, sino también para aprovechar el tropiezo de Universidad Católica (que igualó ante La Serena) y estirar la ventaja en la cima de la tabla de posiciones a unos cómodos 12 puntos de diferencia. El ambiente festivo en Pedrero se consolidó con la irrupción de sus figuras jóvenes, reafirmando que la pizarra de Fernando Ortiz funciona a pleno rendimiento tanto en la zaga como en el ataque.
No obstante, el ruido no se detiene en los pasillos de Blanco y Negro. Con la llegada inminente de las incorporaciones estelares de mitad de año, los detalles económicos de la plantilla han salido a la luz, revelando las cifras que involucran el millonario fichaje de la portería alba y los insólitos problemas normativos que enfrentará en la ANFP. A esto se suma el suspenso por la renovación de importantes referentes del mediocampo cuyos contratos expiran a fines de 2026, mientras desde el extranjero se reactivan nombres de viejos conocidos que buscan su revancha futbolística.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del arribo de Vozinha a Chile este martes, la cobertura del mercado de pases de Blanco y Negro y la previa del choque ante Everton por la fecha 17.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).