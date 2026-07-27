Datos Clave Líderes absolutos: Colo Colo derrotó 3-1 a Limache con gol sobre la hora del juvenil de 16 años Felipe Raipán y alcanzó los 39 puntos, escapándose a 12 unidades de Universidad Católica. El sueldo de la estrella: Se filtró que el nuevo arquero mundialista percibirá una remuneración cercana a los 47 millones de pesos mensuales en un contrato por 18 meses, además de enfrentar una insólita traba reglamentaria con la ANFP por su nombre. Misterio y mercado: Claudio Aquino dejó enigmáticas frases sobre su renovación para 2027, mientras en Argentina aseguran que Boca Juniors evalúa abrirle las puertas a Carlos Palacios para un eventual retorno a Macul.

El reinicio del Campeonato Nacional 2026 no pudo ser más favorable para Colo Colo. El Estadio Monumental fue testigo de un inicio arrollador en la segunda rueda tras superar por 3-1 a Deportes Limache, el único rival que se le había resistido al equipo durante la presente temporada. La victoria no solo sirvió para sacudirse de esa mala racha ante los “Tomateros”, sino también para aprovechar el tropiezo de Universidad Católica (que igualó ante La Serena) y estirar la ventaja en la cima de la tabla de posiciones a unos cómodos 12 puntos de diferencia. El ambiente festivo en Pedrero se consolidó con la irrupción de sus figuras jóvenes, reafirmando que la pizarra de Fernando Ortiz funciona a pleno rendimiento tanto en la zaga como en el ataque.

No obstante, el ruido no se detiene en los pasillos de Blanco y Negro. Con la llegada inminente de las incorporaciones estelares de mitad de año, los detalles económicos de la plantilla han salido a la luz, revelando las cifras que involucran el millonario fichaje de la portería alba y los insólitos problemas normativos que enfrentará en la ANFP. A esto se suma el suspenso por la renovación de importantes referentes del mediocampo cuyos contratos expiran a fines de 2026, mientras desde el extranjero se reactivan nombres de viejos conocidos que buscan su revancha futbolística.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 27 de julio



Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del arribo de Vozinha a Chile este martes, la cobertura del mercado de pases de Blanco y Negro y la previa del choque ante Everton por la fecha 17.