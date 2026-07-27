Datos Clave El dato: Fernando Ortiz se convirtió en el DT que más juveniles ha hecho debutar en Colo Colo en el siglo XXI. Promedio: Con el ‘Tano’ se han estrenado 10 jugadores en 36 partidos. Es decir, hay un debut cada 3,6 compromisos. Récord: Con estos números superó a Omar Labruna y a Claudio Borghi.

Colo Colo sigue intratable en el Campeonato Nacional. Los albos derrotaron a Deportes Limache y aumentaron a doce puntos la diferencia con su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

Uno de los grandes artífices de la campaña del Cacique es su entrenador, Fernando Ortiz, quien ha cosechado 39 puntos en 16 partidos. Sin embargo, otro de los aspectos en los que destaca el ‘Tano’ es en la cantidad de jóvenes que ha hecho debutar, cifra con la que incluso entró en la historia del club en el siglo XXI.

El increíble registro de Fernando Ortiz en Colo Colo

Desde su arribo al Estadio Monumental el entrenador argentino le ha dado un espaldarazo importante a los juveniles. Sin ir más lejos, en la victoria sobre los tomateros, Felipe Raipán de apenas 16 años fue el encargado de sentenciar el partido.

Sin embargo, el caso de Raipán no es aislado. Y es que según reveló el periodista experto en estadísticas, Luis Reyes, Ortiz ha hecho debutar a diez jugadores en sus primeros 36 compromisos.

Esto quiere decir que con el ‘Tano’ a la cabeza se estrena un juvenil cada 3,6 partidos. Este es el mejor promedio registrado por un director técnico en Colo Colo en todo el siglo.

Este increíble número se consiguió tras el debut de Alonso Olguín el pasado viernes ante Limache. El defensor sumó sus primeros minutos en el primer equipo, y con ello, Ortiz superó a Omar Labruna y a Claudio Borghi en el ranking de entrenadores que más jóvenes han utilizado.

Ortiz superó a Labruna y a Borghi utilizando a juveniles en Colo Colo

Durante su estadía en Colo Colo entre 2012 y 2013, Omar Labruna hizo debutar a un total de 9 jugadores, registrando un estreno cada cuatro partidos.

Claudio Borghi, en tanto, utilizó a 23 juveniles en su paso por el Estadio Monumental. Sin embargo, su paso fue mucho más largo, por lo que promedió un debut cada seis compromisos.

Con la participación de Olguín, Fernando Ortiz superó a ambos y se inscribió en la historia del Cacique en el siglo XXI.