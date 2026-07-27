Datos Clave No llega el martes: Vozinha sufrió un problema con su visa y retrasa su llegada ¿Cuándo aterriza en Chile?: No hay fecha establecida El debut: No será este fin de semana y será decidido por Fernando Ortiz

Malas noticias para Colo Colo: la llegada del portero Vozinha a Chile (que estaba programada para este martes) se retrasó, lo que provocó impaciencia en Blanco y Negro y, particularmente, en su presidente, Aníbal Mosa, quien espera ver cuanto antes al golero de Cabo Verde y figura del Mundial 2026 con la camiseta del Cacique.

Según dio a conocer Radio Cooperativa, el problema es la visa del deportista. De todas maneras, esto no afecta el vínculo entre el guardameta y los albos, ya que el jugador firmó su contrato, por lo que solo falta que aterrice en el país y se ponga a las órdenes del director técnico, Fernando Ortiz.

¿Cuándo llega Vozinha a Chile para integrarse a Colo Colo?

Por el momento no hay fecha para el arribo de Vozinha. Se espera que llegue hacia el final de esta semana para someterse a los exámenes médicos de rigor y ser presentado en el estadio Monumental, una actividad de la que aún no se sabe si será solo con la prensa o también con hinchas.

Sobre el debut del caboverdiano con la camiseta del Cacique hay menos claridad, debido a que se debe esperar la evaluación física del futbolista, quien se fue de vacaciones tras jugar cuatro partidos en el Mundial 2026, en el que su selección fue eliminada en dieciseisavos de final frente a Argentina.

Los problemas en Colo Colo por la llegada de Vozinha

Distintas versiones apuntan a que las aguas están revueltas en Colo Colo por el arribo de Vozinha, que habría sido una decisión unilateral de Aníbal Mosa, pese a la oposición del director de Blanco y Negro Jaime Pizarro y el gerente deportivo, Daniel Morón, además del entrenador Fernando Ortiz.

Nada de esto ha sido confirmado de forma pública por los protagonistas. Es más, Ortiz dijo en conferencia de prensa en el estadio Monumental que está “feliz” con el arribo de la estrella de Cabo Verde.

Además, entre los hinchas hay sentimientos encontrados. Muchos valoran la presencia de una figura del fútbol internacional en Macul, pero otros esperaban que se le diera la confianza a Gabriel Maureira, golero de 19 años, que ha respondido de buena forma en los 15 partidos que ha disputado en el club, con errores aislados, pero generalmente con mucha solidez.