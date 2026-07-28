Datos Clave El motivo del retraso: Un problema de documentación y visa que resuelve en Portugal. Sin fecha confirmada: No hay vuelos reservados y el jueves es la próxima fecha estimada. El apodo en la camiseta: La ANFP analiza la solicitud de Colo Colo para que use “Vozinha” en la espalda.

La teleserie de la llegada de Vozinha a Colo Colo tiene un nuevo capítulo. El arquero de Cabo Verde, fichado por Blanco y Negro con un contrato de 18 meses, debía aterrizar en Santiago este martes, luego este miércoles, y ahora tampoco hay certeza de que llegue en esa fecha. El motivo es un problema de documentación que el portero de 40 años sigue resolviendo en Portugal.

Según confirmó el periodista Rodrigo López de DSports, “Vozinha no llegará este miércoles a Chile, debido a que aún se encuentra solucionando el tema de su visa. En estos momentos se encuentra en Portugal resolviendo esta situación. De todas formas se espera su arribo al país en los próximos días”.

Vozinha no llegará este miércoles a Chile, debido a que aún se encuentra solucionado el tema de su visa. En estos momentos se encuentra en Portugal resolviendo esta situación. De todas formas se espera su arribo al país en los próximos días @DSportsCL — lopezrodrigo (@lopezrodrigo3) July 28, 2026

La espera de Colo Colo por la llegada de Vozinha

Al interior del Estadio Monumental, la situación es de cautela: Dale Albo reportó que la respuesta es que no hay vuelos confirmados todavía y que todo sigue en una nebulosa. El próximo día estimado para su arribo sería el jueves, aunque dado el desarrollo de los eventos, nadie se atreve a asegurarlo.

Lo que sí está claro es que en Macul mantienen todo preparado para recibirlo en cuanto aterrice: los exámenes médicos, los trámites de firma y la presentación oficial en la sala de prensa de La Ruca están listos para activarse.