Datos Clave Colo Colo hizo una solicitud formal: Para que se acepte el apodo Vozinha en la camiseta Milad da ilusión: Dijo que lo analizará con el directorio La única posibilidad: Que los 32 clubes chilenos lo aprueben en un Consejo de Presidentes

Colo Colo está buscando que Vozinha pueda utilizar su icónico apodo en la camiseta, situación que está prohibida por reglamento en las Bases del Campeonato Nacional, ya que se exige que lleve su apellido materno o paterno: en este caso sería Évora o Dias.

Ante esto, el Cacique ya realizó una solicitud formal a la ANFP para que la estrella de Cabo Verde se vea beneficiado por una excepción y Pablo Milad se refirió a esto, dándole algo de ilusión al Cacique.

Pablo Milad y la posible excepción para Vozinha en Colo Colo

Pablo Milad conversó con DSports y se refirió a esta situación provocada por el fichaje de Vozinha: “Eso se va a analizar mañana con el departamento legal. Hay una solicitud formal de Colo Colo ya, y nosotros vamos a analizarla mañana por la mañana, y vamos a a notificar a Colo Colo la resolución sobre esta petición”.

El análisis lo va a hacer Milad con el directorio de la ANFP, sin embargo, la única posibilidad de que se produzca la excepción es citando a un Consejo de Presidentes y que haya unanimidad de votación a favor.

La opinión de Pablo Milad sobre la llegada de Vozinha a Colo Colo

Sobre el fichaje en sí mismo, Milad expresó: “Yo creo que es bueno porque va a ser un atractivo para la gente, además que es un hombre mayor, que tiene capacidades de voleibol también, que influye mucho en lo que es la altura, los reflejos, la coordinación con el balón. No se le nota a los 40 años que tiene, se ve muy ágil, muy dinámico, no es torpe, tiene una gran capacidad de reacción, y eso con la edad de él es increíble”.

“Va a ser un aporte y un atractivo para Colo Colo, para el fútbol chileno, y lo lindo es que eligió venir a Colo Colo, que es un club importante en nuestro fútbol”, sentenció.