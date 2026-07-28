Datos Clave Celebra Ortiz: Colo Colo recuperó a dos de sus jugadores para la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los nombres: Lautaro Pastrán y Marcos Bolados se reintegraron a las prácticas junto a sus compañeros. Esperando refuerzos: En el Estadio Monumental siguen a la espera de Vozinha y alguna incorporación en ataque.

Colo Colo vive un gran momento deportivo. Los albos son líderes exclusivos del Campeonato Nacional y extendieron a 12 puntos la ventaja sobre su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

Pese a ello, Fernando Ortiz pretende sumar refuerzos para potenciar su plantel. Y mientras en el Estadio Monumental esperan por Vozinha, quien arribará este miércoles al país, el entrenador del Cacique recuperó a dos piezas clave, las cuales se reintegraron esta jornada a los entrenamientos.

Fernando Ortiz recuperó a dos jugadores en Colo Colo

Una de las novedades del Popular es la recuperación de Lautaro Pastrán, quien recibió el alta médica luego del esguince medial grado 2 que sufrió el pasado 25 de junio ante O’Higgins por la Copa Chile.

Producto de esta lesión el atacante se ausentó de la pretemporada de Colo Colo en Colombia, sin embargo, ya entrenó a la par de sus compañeros y podría retornar este fin de semana en los albos.

A Pastrán se suma Marcos Bolados, delantero que sufrió la rotura de ligamentos cruzados a principios de año. El jugador que no ha podido sumar minutos este 2026 también se integró a los trabajos junto el resto del plantel y podría ser una alternativa en la segunda rueda.

Eso sí, aún no hay fecha para su retorno a las canchas. Además, deberá luchar para ganarse en puesto en el ataque, considerando que actualmente el Cacique cuenta con Javier Correa y Maximiliano Romero como principales agentes ofensivos, y que también irrumpieron jugadores como Yastin Cuevas y Felipe Raipán.

Colo Colo sigue esperando por los refuerzos

En paralelo, Colo Colo continúa a la espera de Vozinha, quien se espera que arribe a nuestro país este miércoles para ser presentado como nuevo refuerzo en el Estadio Monumental.

Además de Vozinha, Blanco y Negro pretende sumar a un jugador en ataque, donde Víctor Dávila asoma como opción. Según revelaron en México, el chileno podría llegar a préstamo a los albos con una opción de compra.