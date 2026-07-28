Datos Clave Consejo de Presidentes: La ANFP convocó a los clubes del futbol chileno para aprobar o rechazar la petición de Colo Colo ¿Qué pide el Cacique?: Una excepción para que Vozinha pueda llevar su apodo en la camiseta Hay un mal antecedente: U de Chile pidió en 2024 un cambio de dorsal para que Charles Aránguiz usara el número 20 y fue rechazado

La ANFP convocó a un Consejo de Presidentes para determinar si Vozinha podrá utilizar su apodo en la camiseta de Colo Colo. El organismo rector del futbol chileno hizo el llamado ante la solicitud formal del Cacique y necesita de la unanimidad de los clubes del fútbol chileno para realizar esta excepción, dado que está prohibido por reglamento en nuestro país que los futbolistas llevan un sobrenombre en sus camisetas.

La reunión extraordinaria debiera llevarse a cabo en las próximas horas, por lo que pronto habrá noticias sobre esta petición relacionada la estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026.

¿Cuándo será el Consejo de Presidentes para definir la situación de Vozinha?

No hay fecha oficial para el Consejo de Presidentes de la ANFP que determinará si Vozinha podrá usar su icónico apodo en la camiseta de Colo Colo o si deberá usar uno de sus apellidos que son Évora o Dias (sus nombres de pila son Josimar José).

De todas maneras, no pasará mucho tiempo, ya que la reunión puede ser telemática y no es necesario juntar a todos los timoneles del fútbol chileno en las oficinas de Quilin.

El mal antecedente que inquieta a Colo Colo

En 2024 hubo una solicitud parecida, pero por parte de U de Chile. La idea era un cambio de dorsal en su plantel para que Charles Aranguiz (quien llegó a mitad de año al club) pudiera usar el número 20, el que lo acompañó en gran parte de su carrera.

No obstante, la petición fue rechazada por cuatro clubes: Audax Italiano, Antofagasta, Copiapó y Rangers, mientras que Unión La Calera se abstuvo.

Vozinha se hace esperar en Colo Colo

Vozinha llegará este jueves 30 de julio a Chile para integrarse a las filas de Colo Colo. El portero debía llegar este martes en primera instancia, pero problemas con su visa fueron aplazando su viaje y aumentando la ansiedad en los fanáticos albos.

Se espera que sea presentado esa misma jornada o a más tardar el viernes. Además, la idea es que se ponga rápidamente a las órdenes del director técnico Fernando Ortiz para que se pueda vislumbrar la fecha de su debut.