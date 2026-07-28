Datos Clave Portazo: Santiago Mele tenía todo acordado con Colo Colo, pero a última hora optó por irse a Independiente. El motivo: El portero uruguayo reveló que el entrenador Gustavo Quinteros fue determinante para tomar la decisión. Plan B: Tras el rechazo, Blanco y Negro se movió rápido y abrochó a Vozinha como su nuevo guardameta.

Santiago Mele protagonizó una de las grandes teleseries del mercado de pases. El portero uruguayo tenía prácticamente todo listo llegar a Colo Colo, pero a última hora cambió las condiciones y finalmente fichó por Independiente de Avellaneda.

Si bien se desconocía el sorpresivo rechazo del charrúa a los albos, fue el propio Mele quien rompió el silencio. Este martes arribó a Argentina para someterse a los exámenes médicos y sellar su incorporación al Rojo, y aprovechó de revelar los motivos por los que dejó plantada a la dirigencia de Blanco y Negro.

Mele explicó por qué eligió a Independiente por sobre Colo Colo

El guardameta no ocultó su felicidad al llegar a Argentina para incorporarse a Independiente. “Muy contento de haber llegado a este club. Recién tenemos la revisión médica y con mucha ilusión”, señaló en primera instancia en conversación con ESPN.

El factor determinante fue el contacto directo con Gustavo Quinteros. “Hablé con él y me manifestó el interés de contar conmigo. Para mí que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo te quiera en el equipo es algo que valoro muchísimo”, afirmó el portero.

Mele también fue explícito en que su voluntad siempre apuntó al Rojo, descartando cualquier especulación sobre las condiciones económicas como el motivo del cambio de rumbo. “Estoy contento que se haya dado la posibilidad de venir para acá porque era mi deseo”, cerró.

El portazo que llevó a Colo Colo a fichar a Vozinha

La dirigencia del Cacique tenía todo acordado con Mele, incluyendo vuelos reservados para su viaje a Chile, según reveló el periodista César Luis Merlo. Sin embargo, el arquero cambió las condiciones del acuerdo a último momento y terminó declinando la oferta para aceptar la propuesta de Independiente, que entró con una oferta superadora de última hora.

La decisión de Mele de priorizar a Quinteros y a Independiente por encima de Colo Colo obligó a la directiva de Blanco y Negro a moverse con rapidez para sellar el arribo de Vozinha, arquero revelación del Mundial 2026 junto a Cabo Verde que se convirtió en el nuevo golero del Cacique.