Datos Clave El debut planificado: Vozinha debutaría ante O’Higgins el 18 de agosto en el Monumental. La llegada: Se espera que arribe este jueves para exámenes médicos y firma. El gran objetivo: Que llegue con rodaje al Superclásico ante la U del 23 de agosto.

La espera por Vozinha tiene ahora un horizonte más claro. Mientras el arquero de Cabo Verde prepara su llegada a Chile, en Colo Colo ya piensan en el cronograma de su debut y la mirada apunta directo al Superclásico del 23 de agosto ante Universidad de Chile.

Fue Patricio Yáñez quien reveló los detalles del plan que se maneja en Macul: la intención es que el golero de 40 años tenga al menos un partido en el cuerpo antes de ese duelo cumbre. “La idea que está rondando es hacerlo debutar el día de O’Higgins, que es antes del Superclásico del fútbol chileno”, explicó el comunicador, apuntando al partido del 18 de agosto ante el Capo de Provincia como el escenario elegido para el estreno oficial de Vozinha en el Estadio Monumental.

El cronograma de Vozinha en Colo Colo según Patricio Yáñez

Yáñez precisó que la llegada del arquero se espera para este jueves, y que desde el club son conscientes de que necesitará un período de adaptación antes de estar en condiciones de competir.

“Se ha dicho que tramita documentos. Llega mañana según la última información. La idea es que se tenga que poner a punto, tiene para un par de semanas”, detalló, lo que calza exactamente con la fecha del 18 de agosto como primer partido posible.

El Superclásico como gran escenario para Vozinha

Si el plan se cumple y Vozinha ataña ante O’Higgins, el arquero llegaría al Superclásico 200 ante la U con rodaje reciente y habiéndose probado en un partido oficial del Campeonato Nacional.

Un escenario que en Macul ven como el ideal para ir presentando en sociedad a su nuevo fichaje, en el partido más importante del fútbol chileno y uno de los más esperados de la temporada.