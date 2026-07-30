Datos Clave Cumbre de urgencia: La ANFP citó a un Consejo de Presidentes extraordinario para este viernes 31 de julio a las 13:00 horas, tras una solicitud formal de Colo Colo. La traba reglamentaria: El objetivo es conseguir la unanimidad para crear una excepción al artículo 36 de las bases, el cual prohíbe el uso de apodos en la espalda. Incertidumbre total: Todo este desgaste administrativo choca con la postura del jugador, quien no abordó su vuelo desde Portugal y estaría evaluando ofertas desde África.

Colo Colo podría quedar expuesto a un verdadero papelón administrativo con Vozinha. Mientras Blanco y Negro consiguió que la ANFP convocara a una reunión extraordinaria para permitir que el arquero utilice su apodo en la camiseta, una información surgida desde Brasil puso en duda su llegada al Estadio Monumental.

Según reportó el periodista Marcelo Braga para R7 Esportes y Desimpedidos, el caboverdiano estaría reevaluando su decisión. El guardameta busca un proyecto en el que pueda competir por la titularidad y tendría abierta una alternativa para continuar su carrera en Marruecos.

¿Por qué peligra el fichaje de Vozinha en Colo Colo?

El fichaje peligra porque Vozinha aún no tendría contrato de palabra con el Cacique y estaría reconsiderando su llegada al fútbol chileno, según la actualización entregada desde Brasil.

La principal inquietud del arquero sería deportiva. A sus 40 años y después de su destacada actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026, Vozinha busca un equipo donde tenga opciones reales de jugar y no ser considerado únicamente por el impacto comercial que generó su popularidad.

La postura coincide con lo expresado anteriormente por el propio futbolista. En una entrevista concedida antes de iniciar las negociaciones con Colo Colo, Vozinha aseguró que pretendía ser valorado como jugador y no como una pieza publicitaria.

El problema para el Cacique es que Fernando Ortiz ya había advertido que el experimentado guardameta tendría que competir por un lugar, al igual que el resto del plantel. “Es apenas un jugador más que tendrá que luchar por su puesto, como todos los demás”, señaló el entrenador albo. La declaración del técnico habría influido en las dudas del portero, aunque no existe una confirmación directa de que esa sea la causa definitiva de su demora.

¿Qué equipo busca fichar a Vozinha?

El Renaissance de Berkane de Marruecos aparece como la principal alternativa para quedarse con Vozinha. El club será dirigido por Bubista, entrenador que trabajó con el arquero en la selección de Cabo Verde.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, el vínculo entre ambos podría ser determinante. Bubista conoce al guardameta, lo tuvo bajo su conducción en el combinado africano y ahora encabeza un proyecto que disputará la Liga de Campeones de África.

El eventual interés del Renaissance de Berkane no pasaría únicamente por lo económico. La posibilidad de reencontrarse con un entrenador que ya confió en él y de competir por la titularidad podría pesar en la decisión del jugador.

Por ahora, Colo Colo no ha comunicado oficialmente que la operación esté caída. Sin embargo, la falta de firma y la aparición de esta alternativa dejaron el fichaje en un escenario de incertidumbre.

¿Qué es la “Ley Vozinha” y qué multas arriesga Colo Colo?

La “Ley Vozinha” es la excepción que Colo Colo pretende conseguir para que el arquero utilice su conocido apodo en la camiseta, pese a que las bases del Campeonato Nacional obligan a los jugadores a llevar sus apellidos.

Aníbal Mosa confirmó que Blanco y Negro solicitó la intervención de la ANFP y que el organismo citó a un Consejo de Presidentes para este viernes. El dirigente aseguró que ya conversó con otros clubes y que recibió una disposición favorable para apoyar la modificación.

El inciso quinto del artículo 36 de las bases establece que la camiseta debe incluir el apellido paterno o materno del futbolista y prohíbe apodos, apelativos o sobrenombres. Por esa razón, Josimar José Évora Dias no podría utilizar oficialmente el nombre “Vozinha” sin una autorización especial.

El incumplimiento contempla una tarjeta amarilla administrativa para el jugador y una multa de hasta 20 UF para el club por cada infracción, según lo que determine el Tribunal Autónomo de Disciplina.

A la espera de lo que ocurra en la crucial votación de este viernes a las 13:00 horas, en el Estadio Monumental cruzan los dedos para que las trabas en el Viejo Continente se resuelvan. De lo contrario, el desgaste reglamentario en Quilín terminará siendo un papelón histórico por un refuerzo mundialista que decidió, a última hora, no firmar por el club.