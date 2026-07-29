Datos Clave Seis meses: Es la duración del contrato de Vozinha con Colo Colo Se puede extender: Por todo el año 2027 Optimismo: Aníbal Mosa espera que pueda usar su apodo en la camiseta

Aníbal Mosa dio a conocer que el contrato de Vozinha en Colo Colo es de apenas seis meses y no de 18 como se había entregado en algunas versiones de prensa, lo que puede significar que la estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026 tenga un breve paso por nuestro país, aunque como todo vínculo se puede renovar.

Además, el timonel del Cacique ve con optimismo la posibilidad de que el Consejo de Presidentes de la ANFP permita una excepción al artículo 36 del reglamento para que el jugador pueda llevar su apodo en la camiseta. Para ello necesitan unanimidad de los clubes de Primera División.

Mosa explicó la duración del contrato de Vozinha

Tras una reunión de directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa señaló: “Efectivamente el contrato es de seis meses… Tiene una posible renovación de 12 meses más por todo 2027“.

Esto tiene un arma de doble filo, ya que permite a Colo Colo poder reaccionar en caso de que el jugador no rinda, pero también al deportista ver otras opciones si es que su carta se sigue valorando y lo quieren desde otros mercados.

¿Podrá Vozinha usar su apodo en la camiseta de Colo Colo?

Sobre la posibilidad de que Vozinha lleve su apodo en la camiseta de Colo Colo, Aníbal Mosa expresó: “Estuve conversando con la gente de la ANFP, mostraron disposición para llamar a un Consejo de Presidentes, para el viernes a las 13 horas”.

“He hablado con varios presidentes y me han manifestado su disposición favorable para darle la posibilidad de que Vozinha debute con el nombre de Vozinha teniendo en cuenta que lo hizo en el Mundial. Hemos encontrado buena disposición y esperamos que el día viernes nos puedan dar un voto de apoyo”, sentenció.