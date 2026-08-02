Datos Clave Llegada: Vozinha arribará a Chile este domingo alrededor de las 20:30 horas para sumarse a Colo Colo. Exámenes: El portero se someterá a los chequeos médicos de rigor para integrarse al plantel. Presentación: El martes tendrá su primer entrenamiento y posteriormente será presentado en la sala de prensa del Monumental.

Vozinha llega a Chile. El portero caboverdiano que fue la revelación de Cabo Verde en el Mundial 2026 aterrizará este domingo 2 de agosto cerca de las 20:30 horas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, según confirmó Colo Colo. Fabrizio Romano compartió una fotografía del golero en el avión junto a su representante, y el propio club detalló el itinerario que seguirá el nuevo refuerzo una vez que pise suelo chileno.

⚪️⚫️🇨🇱 Vozinha, on his way to Chile to complete Colo Colo move. 🇨🇻 pic.twitter.com/I4O85LtWOo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026

El itinerario de Vozinha en Colo Colo

La llegada al aeropuerto está prevista para alrededor de las 20:30 horas. Unos quince minutos después, Vozinha saldrá por la zona de proveedores, donde saludará brevemente a la prensa antes de retirarse a descansar pensando en el agitado día lunes que le espera.

El lunes 3 de agosto, el portero se someterá a los exámenes médicos en la Clínica Meds desde las 7:00 horas. No habrá atención a la prensa durante esa jornada. Si supera los chequeos de rigor, se integrará de a los trabajos de Fernando Ortiz.

El martes 4 de agosto está programada su primera práctica con el plantel de Colo Colo, y ese mismo día, pasado el mediodía, tendrá lugar su presentación oficial en la sala de prensa del Estadio Monumental.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

La fecha del debut de Vozinha dependerá exclusivamente de Fernando Ortiz. El próximo partido del Cacique está programado para el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas ante Unión La Calera. Si el técnico considera que el portero está listo tras apenas una semana de trabajo con el grupo, podría estar en el banco o incluso en el once inicial para ese duelo. De lo contrario, habrá que esperar al partido siguiente para verlo atajando en el fútbol chileno.

La confirmación de su arribo pone fin a semanas de incertidumbre que incluyeron la caída del fichaje de Santiago Mele y rumores sobre posibles obstáculos de último momento para la llegada del caboverdiano.