Datos Clave La apertura de Vélez: El club admitió estar dispuesto a negociar la salida de Valdés hacia Colo Colo. Sin contacto formal: Hasta ahora no ha existido ninguna conversación oficial entre los clubes. El contrato de Valdés: Tiene vínculo vigente con Vélez hasta diciembre de 2027.

Con el fichaje de Vozinha ya cerrado, Colo Colo apunta ahora a su segunda gran prioridad del mercado invernal: reforzar el mediocampo. Y ahí, el nombre de Diego Valdés sigue siendo la alternativa que más le gusta a Fernando Ortiz, en un momento en que Vélez Sarsfield acaba de dar una señal que cambia el tono de la negociación.

El mediocampista chileno tiene contrato vigente con el Fortín hasta diciembre de 2027, pero según reveló ADN Deportes, existe la posibilidad de que se desvincule del club argentino para llegar al Estadio Monumental en condición de agente libre.

La apertura de Vélez Sarsfield para negociar por Diego Valdés

Desde la dirigencia del club de Liniers reconocieron al citado medio que están abiertos a negociar con Colo Colo para que el volante pueda llegar a Macul. En el elenco argentino consideran que la operación aún no está descartada y, además, entienden que el propio jugador tiene intenciones de volver al fútbol chileno.

Es un giro relevante si se considera que Vélez invirtió cerca de 3 millones de dólares para sacarlo del América de México hace apenas un año, lo que explicaba su resistencia a dejarlo ir sin recibir una compensación económica.

Pese a la apertura, desde el club argentino aseguraron que hasta ahora no han tenido ningún contacto formal con Colo Colo, lo que mantiene la operación en una fase preliminar. Este detalle es clave, porque la estrategia inicial del Cacique apuntaba a que Valdés lograra su salida directamente por la vía de la deuda salarial que Vélez mantiene con él, evitando así pagar un traspaso. Ahora, con el club argentino mostrándose más receptivo, la vía de una negociación formal entre ambas instituciones vuelve a tomar fuerza.

La competencia que también sigue a Diego Valdés

En las últimas semanas también trascendió el interés de Universidad Católica por el volante, lo que agrega presión a la negociación y podría acelerar una definición en cualquiera de los dos sentidos. Con el libro de pases cerrando el 13 de agosto, el tiempo para que Blanco y Negro convierta esta apertura en un fichaje concreto empieza a ser limitado.

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